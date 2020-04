Gregan-Larkham

Elle est la charnière la plus emblématique de l’Australie. Sur le terrain, il valait mieux avoir Stephen Larkham et George Gregan dans son équipe qu’en face. Ensemble, ils comptabilisent 241 sélections. Tous deux ont eu plus de 100 sélections avec leur équipe nationale. George Gregan est encore considéré comme l’un des plus grands techniciens de sa génération. Capable d’éjecter des ballons très rapidement, il a longtemps été considéré comme le meilleur demi de mêlée du monde. Mais c’était sans compter sur son camarade de toujours, l’ouvreur Stephen Larkham. Il avait une vision du jeu hors-pair capable de trouver les intervalles facilement, mais aussi un excellent jeu au pied. Aujourd’hui, ce sont deux légendes vivantes pour le rugby australien.

Kelleher-Mehrtens

Andrew Mehrtens a été longtemps associé à Justin Marshall, pourtant ce n’est pas cette charnière qui a le plus marqué les esprits. Byron Kelleher aura fait le bonheur des Blacks et du Stade Toulousain à de nombreuse reprises en tant que joueur. Son physique le différenciait de la plupart des autres demis de mêlée. Tellement puissant qu’on le surnommait le "Bison", Kelleher était capable de défendre facilement grâce à sa carrure. Quant à Mehrtens, il a toujours été un demi d'ouverture avec un jeu au pied magique. Dans l’animation offensive, il avait cette facilité à s’infiltrer dans les défenses adversaires grâce à ses crochets. Une charnière redoutable même si elle n’a pas eu autant de sélection que l'on aurait souhaité.