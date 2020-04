Gregan-Larkham

C’était sûrement l'une des plus grandes charnières de tous les temps. Georgre Gregan et Stephen Larkham rassemblent 241 sélections. Ils auront joué près de 10 ans ensemble, un record en Australie que personne n’a réussi à égaler depuis. Deux magiciens du rugby, cette charnière se connaissait par cœur. Très complémentaires, ces deux joueurs sont de véritables légendes dans leur pays. George Gregan a toujours été un rapide dans l’exécution de ses gestes, un atout qui se compléte très bien avec le style de son compatriote australien Stephen Larkham. Le demi de mêlée est toujours considéré comme un stratège de sa génération. Concernant l’ouvreur australien, il avait cette facilité de changer de rythme dans les temps de jeu, cela permettait de créer du mouvement. Une vraie charnière d’expérience.

Laidlaw-Russell

Elle a beau être bien plus récente que celle de l’Australie, elle reste très expérimentée. Le demi de mêlée écossais Greig Laidlaw est un joueur emblématique du XV du Chardon. Âgée de 34 ans aujourd’hui, il aura été un capitaine exemplaire et un technicien hors-pair dans l’animation du jeu de son équipe. Quant à Finn Russell, il est un véritable feu follet, un joueur imprévisible capable de transpercer les défenses adversaires en un rien de temps. Charnière titulaire du Chardon de 2013 à 2019, ils avaient la facilité de créer du désordre contre n’importe qu’elle équipe. D’autant plus que le demi de mêlée écossais est un excellent buteur. Greig Laidlaw et Finn Russell comptabilisent à eux deux 125 sélections avec l’Écosse.