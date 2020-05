Iosefa Tekori (Toulouse, 12 étoiles)

À 36 ans, "Joe" Tekori est tout simplement inoxydable. Cette saison, il n'a manqué que la 10e journée de Top 14, étant titularisé à dix reprises sur les 16 journées restantes. Avec Julien Marchand et Jerome Kaino, le colosse samoan (1,98 m, 127 kg) reste un des grands patrons du pack toulousain. Sa présence dans le jeu et sa puissance en font l'un des joueurs qui ont le plus avancer leur équipe dans le championnat. Sous contrat jusqu'en 2021 avec une année en option, on se demande si le temps aura un jour un effet sur Tekori.

Mariano Galarza (Bayonne, 11 étoiles)

Malgré le départ de Martin Bustos Moyano cet été, le public bayonnais s'est trouvé une nouvelle coqueluche sud-américaine. Non prolongé par Bordeaux-Bègles, le Puma de 2,02 m n'a pas mis longtemps pour se relancer. Ses énormes qualités en touche et sa vaillance au combat ont grandement contribué au bon parcours du promu bayonnais. Résultat : 11 titularisations, soit autant que sur toute la saison dernière et des "Argentina ! Argentina !" qui descendent des tribunes de Jean-Dauger à chaque victoire de l'Aviron. Adoption réussie.

Etienne Oosthuizen (Lyon, 11 étoiles)

Pour sa troisième saison au LOU, le deuxième ligne sud-africain a continué ce qu'il savait faire : dominer. Dominer collectivement bien sûr, avec une place de dauphin pour Lyon avant l'arrêt du Top. Mais aussi individuellement, par son gabarit impresssionnant (1,98, 122 kg) ainsi que par son activité incessante sur le terrain. Redoutable plaqueur-gratteur pour un deuxième ligne, il fut un véritable atout du groupe de Pierre Mignoni, que ce soit défensivement ou offensivement. Cette saison, il n'a ainsi raté aucun match de championnat. Un cadre du pack lyonnais.

Etienne Oosthuizen (Lyon) face à MontpellierRugbyrama

Sitaleki Timani (Clermont, 10 étoiles)

Lui qui sortait d'un exercice 2018-2019 impressionnant, son début de saison 2019-2020 fut du même accabit. En l'absence de Sébastien Vahaamahina, retenu pour la Coupe du monde, le Tongien a disputé huit des neuf premiers matchs de championnat de l'ASM. Très précieux lors de la 1ère journée contre La Rochelle, il a été homme du match la semaine suivante lors de la victoire de Clermont à Bayonne. Moins utilisé depuis le retour des internationaux, Timani a tout de même buoclé cette saison raccourcie avec 10 titularisations au compteur.

Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier, 10 étoiles)

Dans un effectif montpelliérain toujours aussi concurrenciel en deuxième ligne (Du Plessis, Mikautadze, Willemse), l'ancien joueur des Bulls a une fois de plus su tirer son épingle du jeu. À 25 ans, Janse van Rensburg continue de progresser et s'est imposé comme un élément clé du pack montpelliérain. Sur les 12 matchs de Top 14 qu'il a joués cette saison, il n'a jamais pris place sur le banc. Capitaine de touche et joueur à l'activité incessante sur le terrain, il forme une paire ultra-complémentaire avec l'international français Paul Willemse.

Tom Murday (Agen, 10 étoiles)

Comme la saison passée, le deuxième ligne australien a été le joueur le plus utilisé de l'effectif agenais, avec 1167 minutes jouées en 16 matchs de Top 14. Son association avec le Colombien Andres Zafra forme l'un des attelages les plus mobiles et aérienne du championnat. Capitaine du SUA, Murday a pourtant joué sa dernière saison dans le Lot-et-Garonne. L'ancien des Reds partira la saison prochaine pour le Japon après cinq ans passés à Agen.

Top 14 - Tom Murday (Agen).Icon Sport

Guillaume Ducat (Bayonne, 9 étoiles)

Alignée d'entrée à cinq reprises cette saison, la deuxième ligne Galarza-Ducat est peut-être la plus redoutable en touche de tout le Top 14. Absent des terrains depuis février 2019 après une rupture des ligaments croisés, le Bigourdan de 2,05 m est revenu lors de la 9e journée pour rappeler qu'il était indispensable à l'Aviron. Ultra-régulier, il est redevenu le capitaine de la touche bayonnaise et n'a plus quitté une seule fois le XV de départ basque. Un retour en grâce qui lui a ouvert pour la première fois les portes du groupe France pendant le Tournoi 6 Nations.

Boris Palu (Racing 92, 9 étoiles)

Encore un nouvel appelé avec le XV de France, qui a connu ses deux premières sélections lors du Tournoi 2020. Une juste récompense pour un joueur qui continue de progresser pour sa troisième saison professionnelle. Sa polyvalence deuxième/troisième ligne en a fait l'avant le plus utilisé du Racing derrière Baptiste Chouzenoux. Titulaire à 12 reprises en Top 14, il a fait valoir ses capacités physiques et techniques pour être un moteur offensif et défensif du club francilien. Boris Palu, 24 ans, n'a pas fini d'impressionner.