Soirée de fou en Pro D2, la fédé irlandaise menacée... Les 5 infos pour bien commencer la journée ☕

La jauge de spectateurs présents dans les tribunes à Brive va être réduite

Brive va revenir à une jauge de 5000 personnes pour la réception de Pau le 2 octobre. Il ne pourra accueillir Bayonne devant 9000 personnes comme il l'a fait pour la première journée du Top 14. L'épidémie de la Covid 19 explique évidemment que la préfecture de la Corrèze s'est refusée à donner une dérogation spéciale pour ce match, comme le détaille le club dans un communiqué. Il n'y aura pas de guichets ouverts pour ce match Brive-Pau, seuls les 4500 abonnés auront accès aux tribunes.

World Rugby veut accélérer la féminisation du métier d'entraîneur

L'instance dirigeante du rugby mondial a dévoilé vendredi, à un an du coup d'envoi de la Coupe du monde 2021 en Nouvelle-Zélande, les noms des six premières participantes à cette initiative. L'ancienne arrière-ailière du XV de France, Céline Allainmat, fait partie de la liste et rejoindra l'encadrement des Bleues pendant un an. Comme l'actuelle préparatrice physique et entraîneure des arrières du Stade Rennais, ces anciennes joueuses ont toutes déjà une expérience d'entraîneur. Pour accélérer la féminisation du métier, World Rugby offre un tremplin à d'ex-internationales qui intégreront une sélection comme stagiaires lors du Mondial 2021 en Nouvelle-Zélande. Mais le chemin vers la professionnalisation s'annonce encore long.

Un nouveau Super Rugby va faire son apparition

Sept franchises sud-africaines de rugby vont reprendre la compétition en octobre, après plus de six mois sans jouer du fait de la crise sanitaire, à l'occasion d'une version domestique du Super Rugby, a annoncé la Fédération sud-africaine. Les rencontres doivent se dérouler du 10 octobre au 21 novembre et mettront aux prises les Bulls, les Lions, les Griquas, les Cheetahs, les Phakisa Pumas, les Sharks et la Western Province. La saison en Afrique du sud, pays mis sur la touche par l'arrêt des compétitions, se poursuivra le 28 novembre avec la Currie Cup, le championnat des provinces sud-africaines. A l'issue de cette seconde phase régulière, des demi-finales (16 janvier 2021) puis une finale (23 janvier 2021) viendront clore la saison.

6 matchs, 3 victoires à l'extérieur, 1 match nul... Une soirée de Pro D2 spectaculaire

Six matchs étaient au programme ce vendredi soir pour cette troisième journée de championnat et il ne faisait pas bon jouer à domicile. Au total, trois équipes se sont imposées à l’extérieur. Grenoble a été tenu en échec à domicile par Montauban. Pour son retour à Aimé-Giral, Perpignan a eu du mal face à Rouen mais s’est tout de même imposé.

La fédération irlandaise menacée à cause du coronavirus

Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus constituent une "menace sérieuse" pour la survie du rugby professionnel en Irlande, a déclaré vendredi le directeur général de la fédération irlandaise de rugby Philip Browne en plaidant pour un retour du public dans les stades : "Tant que nous ne pourrons pas accueillir un nombre significatif de spectateurs dans nos stades et retrouver de bons niveaux de rentabilité, les acquis de notre rugby bâtis depuis 150 ans, seront menacés".