Skelton veut retrouver les Wallabies, du mouvement à Clermont... Les infos de ce mercredi

Skelton ouvre la porte à l'Australie

Le deuxième ligne australien de la Rochelle Will Skelton n'exclut pas un retour en sélection. Selon le quotidien Sydney Morning Herald, les Wallabies envisagent de rappeler le joueur de 29 ans, dont la dernière sélection remonte à 2016, avant son départ en Angleterre pour le club des Saracens. Le 2e ligne de Toulouse Rory Arnold et le talonneur du Stade français Tolu Latu seraient également concernés. "Ce qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir prétendre à la sélection. Si l'occasion se présente à moi, je postulerai. Les matchs internationaux et ses ambiances me manquent", a déploré Skelton auprès de l'AFP.

Lopez sur le départ à Clermont ?

Selon RMC Sport, Camille Lopez va quitter le club qu'il a rejoint en 2014 à l'issue de cet exercice. Alors qu'il devait s'en aller en 2023, à la fin de son contrat, son départ devrait être "avancé". Le joueur de 32 ans souhaite tout simplement se rapprocher de ses origines, c'est-à-dire le Sud-Ouest. Pour l'instant, aucune information n'a fuité au sujet d'un club intéressé par l'international aux 28 sélections.

Quid de Parra et Vahaamahina ?

En plus de Camilel Lopez, deux autres cadres emblématiques de l'ASM posent question aujourd'hui. De quoi sera fait l'avenir de Morgan Parra et Sébastien Vahaamahina ? Le demi de mêlée et le deuxième ligne sont en fin de contrat en 2022 et n'ont toujours pas prolongé avec les Jaunards, et à l’heure actuelle, leurs éventuelles prolongations n’ont pas avancé. Toujours selon RMC Sport, le CV de Parra circulerait dans les bureaux du Stade français, affaire à suivre. Une chose est certaine, il va y avoir du mouvement dans les prochains mois à Clermont.

L'italie pourrait accueillir des rencontres entre Gallois et Sud-Africains

Nouvelles dans l'ancien Pro-14, les provinces sud-africaines voient déjà des problèmes liés au Covid-19 se profiler à l'horizon. Ainsi, les matchs face aux Gallois pourraient ne pas se tenir dans leur stade respectifs mais en Italie pour éviter des contraintes liées au voyage.

Rapporté par Wales Online, les Gallois étudieraient la possibilité de jouer leurs matchs face aux sud-africains en Italie. S'ils venaient à voyager en Afrique du Sud, ils seraient soumis à une période d'isolement de 10 jours. Les matchs contre les Stormers, les Sharks, les Bulls et les Lions sont programmés les week-ends du 27-28 décembre et 3-4 décembre.