Six semaines pour Bourgarit, Bastareaud avec les Baa-Baas... Les 5 infos de ce jeudi

Launchbury reste aux Wasps

Le capitaine des London Wasps et international anglais a prolongé son contrat avec son équipe de coeur. Et ce pour, pour les deux prochaines saisons. Son expérience en fait l'un des joueurs les plus respectés de Premiership (62 sélections avec le XV de la Rose). Il devrait donc participer à la montée en puissance du club de Coventry, qui souhaite jouer de nouveau les premiers rôles dans le championnat.

Un Sud-Africain rejoindra La Rochelle

Très gros coup réalisé par le Stade rochelais. En effet, selon les information d'RMC Sport, l'international sud-africain, Dillyn Leyds s'est engagé avec La Rochelle pour les deux prochaines saisons. Il devrait ainsi remplacer Vincent Rattez, en partance pour Montpellier afin d'y retrouver son ancien entraîneur, Xavier Garbajosa. Le Sud-Africain a été international à dix reprises avec les Springboks.

Test match - Dillyn Leyds (Afrique du Sud) contre l'ArgentineIcon Sport

Six semaines pour Bourgarit

C'est un véritable soulagement du côté de La Rochelle. En effet, le talonneur Pierre Bourgarit s'est rendu coupable ce week-end d'une fourchette à l'encontre de Tom Curry. S'il était certain que l'ancien auscitain serait sanctionné, la durée n'était pas encore connue. C'est finalement de six semaines dont a écopé Bourgarit, qui s'en tire très bien finalement, lui qui n'avait jamais connu de dérapage auparavant.

Hill prolonge à Worcester

Le club anglais des Worcester Warriors vient de prolonger de deux saisons son jeune flanker Ted Hill. Une excellente nouvelle pour Worcester dans la lutte pour le maintien, qui conserve là un joueur dynamique, puissant et surtout et incroyable défenseur, non sans rappeler un certain Jean-Luc Du Preez. À seulement 20 ans, Hill est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du Royaume-Uni.

Premiership - Ted Hill (Worcester).Icon Sport

Bastareaud de nouveau titulaire

L'ancien toulonnais jouera son deuxième test-match avec les Baa-Baas. En effet, Bastareaud évoluera au poste de second centre, aux côtés d'André Esterhuizen. Dillyn Leyds, futur rochelais, sera titulaire à l'aile. La rencontre aura lieu samedi, face au pays de Galles. Les Gallois ont d'ailleurs aligné une équipe compétitive, qui compte bien gagner ce match bien qu'il soit de gala. Halfpenny démarrera à l'arrière.