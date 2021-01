"Je n’ai pas eu d’info là-dessus, non. Pourquoi on ferait le Tournoi à l’Arena ? Pourquoi pas à Clermont, à Toulouse ou ailleurs ? La première difficulté, ce sera surtout de voir comment les équipes étrangères pourront se déplacer... » En revanche, le manager de l’ASM a admis que si l’hypothèse d’un Tournoi resserré sur 5 semaines devait être envisagée en raison des conditions sanitaires du moment, celui-ci a admis sans réserve qu’il était prêt à en discuter. « Tout le monde n’a qu’une envie : aider au mieux le XV de France. Si on doit resserrer le Tournoi sur 5 semaines pour éviter les va-et-vient entre club et sélection et créer une vraie bulle sanitaire, je pense que cela peut-être une bonne solution. Sauf qu’il faudra se remettre autour d’une table pour en discuter des conditions. Qu’est-ce qu’il faudrait faire ? Figer le groupe XV de France ? Ça voudrait dire qu’il ne pourrait plus y avoir de partenaires d’entraînements, sauf à les intégrer complètement aux Bleus… Rien n’est exclu ni impossible, il faudrait simplement en discuter pour trouver un terrain d’entente."