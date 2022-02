Bakkies Botha : "Si Mourad était encore au RCT, ce serait la guerre au club"

Samedi soir à Mayol, Toulon a continué de sombrer en s'inclinant face à Castres (10-22). Une deuxième défaite de rang pour le RCT qui trône à la dernière place du Top 14 et n'a plus gagné en championnat depuis le 27 novembre dernier et un succès à domicile face au Lou (19-13). La situation des toulonnais est donc plus que délicate et l'ancienne gloire du club Bakkies Botha est monté au créneau sur Twitter. L'ancien Springboks a notamment dénoncé le comportement et l'état d'esprit des joueurs de la rade : "Certains des joueurs (sont) les mieux payés au monde et c'est le résultat. S'apitoyer sur les supporters du RCT. "Peut-être que l'argent est devenu plus important que le rugby". Si Mourad était encore au RCT, ce serait la guerre au club un dimanche matin. "Responsabilité et caractère".

Raphaël Ibanez : "La performance de Gabin Villière est exceptionnelle"

Si le XV de France n'a pas été étincelant face à l'Italie au Stade de France (37-10), Gabin Villière a tout de même crevé l'écran avec trois essais et une activité hors du commun. En conférence de presse Raphaël Ibanez a été élogieux sur le match réalisé par l'ailier toulonnais : "La performance de Gabin est exceptionnelle. Il évolue à un poste qui peut donner la part belle aux marqueurs mais ce qui est caractéristique chez lui, c'est cet état d'esprit de guerrier. Il est un exemple à suivre pour ses coéquipiers".

Ugo Mola : "Il va peut-être falloir arrêter de faire la une des magazines et des journaux"

Dépassés par la furia catalane samedi, les toulousains ont subi une quatrième défaite de suite face à Perpignan (36-13). Après le match, l'entraîneur haut-garonnais a appelé ses joueurs à se concentrer à nouveau sur le rugby pour retrouver le chemin de la victoire : "Il va peut-être falloir arrêter de faire la une des magazines et des journaux. Un joueur de rugby doit rester un joueur, un entraîneur doit rester un entraîneur et ainsi de suite. Beaucoup se dispersent. On attendait de toucher le fond, ça y est. C’est le même staff, la même équipe, les mêmes jeunes qu'avant. Il faut juste remettre les choses dans l’ordre. Penser qu’en mettant le maillot du Stade, ça suffira, ce n’est pas le cas… On prend 40 points chez une équipe qui monte. Le Stade toulousain n’a pas été à la hauteur de ce qu’il doit être. A force de s’entretenir dans un certain climat, il y a trop de victimisation, pas assez d’action. Il faut arrêter ça". Le Stade toulousain aura l'occasion de se rattraper vendredi soir (21h) face au Stade français.

Steeve Barry : "Je voulais y aller, mais avec mon corps de lâche, je n’aurais pas fait grand-chose"

À la fin du match fou entre Biarritz et La Rochelle (27-24), Steeve Barry est revenu en conférence de presse sur les dernières minutes de la rencontre qui ont souri au BOPB. Une guerre physique que l'ailier basque a pu regarder de près : "Les mauls sont de mon côté. Je voulais y aller, mais avec mon corps de lâche, je n’aurais pas fait grand-chose (rires). Je n’avais jamais vu une fin de match comme ça, avec deux ballons au milieu du maul, cet essai annulé. C’est cool que ça se termine ainsi". Avec ce succès Biarritz a quitté la dernière place du classement.

Yacouba Camara : "Comme vous devez le savoir ça a bien gueulé dans le vestiaire à la mi-temps !"

Vainqueur de Pau (26-12) à domicile, le MHR enchaîne une huitième victoire de rang en Top 14 et les Cistes pointent à la deuxième place du championnat. Tous les voyants sont au vert pour les hommes de Philippe Saint-André qui a tout de même fait trembler les murs du GGL Stadium à la pause alors que son équipe ne menait que d'un petit point (7-6) :"comme vous devez le savoir ça a bien gueulé dans le vestiaire à la mi-temps ! Les coaches nous ont demandé de mettre plus d'intensité. C'est ce que l'on a fait et on a vu que cela avait ouvert des intervalles en seconde mi-temps. Cela nous a permis de marquer. En première mi-temps, nous n'étions pas dedans. On était dans un faux rythme".