Seymour prend sa retraite, pas de révolution avec un Top 15... Les 5 infos pour commencer la journée

Le projet d’un Top 15 avorté

De révolution, il n’y aura pas l’année prochaine dans l’élite du rugby français. Alors qu’un projet de Top 15 avait vu le jour, comme nous vous l’annoncions via Midi Olympique, le comité directeur de la LNR a finalement dit non à un changement éventuel du Top 14 et du Pro D2. Agen est donc officiellement relégué en Pro D2, tandis que Pau, Bayonne et Montpellier continent de se battre pour éviter le barrage contre le finaliste malheureux de Pro D2.

Le calendrier du Tournoi 2022 avec un crunch en dessert

Le comité des 6 Nations a révélé l’ensemble du calendrier du Tournoi des 6 Nations 2022, qui se déroulera à partir de février. Pour les Bleus, ce sera comme cette année, l’Italie en ouverture. Le XV de France recevra ensuite Irlande avant deux déplacements en Écosse et au pays de Galles. Et enfin, c’est le fameux Crunch qui attend les hommes de Fabien Galthié le 19 mars.

Tommy Seymour raccroche les crampons

Clap de fin pour l'international écossais. Tommy Seymour a annoncé aujourd'hui sa retraite après dix années passées aux Glasgow Warriors (150 matchs) et au sein de l'équipe d'Écosse (55 sélections). L'ailier du XV du Chardon (32 ans) a disputé le tournée des Lions britanniques en 2017 et a marqué 20 essais sous le maillot écossais.

Jean Monribot suspendu trois semaines

Lors de la défaite bayonnaise face à la Section paloise, le capitaine Jean Monribot a heurté la gorge d'un Béarnais, provoquant un carton rouge. La commission de discipline de la LNR a aujourd'hui décidé de la sanction. Le troisième ligne est suspendu trois semaines et ne disputera pas les matchs contre Castres, Brive et Toulouse.

Des Bleues remaniées pour la revanche contre l'Angleterre

Une semaine après leur défaite en "finale" du Tournoi des 6 Nations, les Bleues retrouvent les Anglaises en match amical, ce vendredi à Lille. Pour cette rencontre, la manager Annick Hayraud a décidé de changer quelques pièces dans la machine française. Annery remplace Mayans en troisième ligne et les lignes arrières, sauf Boujard, sont totalement remaniées.