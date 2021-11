Place au bouquet final ! Le Stade Rochelais, la Section Paloise, le Racing 92, le Biarritz Olympique, le RC Toulon, l’ASM Clermont, Monaco et les Baabaas se retrouvent samedi à Nanterre pour la finale de l’In Extenso SuperSevens. 20 000 spectateurs sont attendus. La Ligue Nationale de Rugby, organisateur, promet une fête dans la pure tradition du VII : costumes dans les tribunes, jeu virevoltant sur le terrain. “La troisième mi-temps commence en même temps que la première mi-temps dans le 7”, résume Lucien Simon, vice-président de la LNR.

Les clubs présentent 15 joueurs dont un minimum de trois joueurs pros. Il y a deux ans, le Racing 92 avait glané le titre avec Louis Dupichot, Juan Imhoff et Brice Dulin. Cette fois, Dorian Laborde, Oliver Klemenczak et Teddy Thomas sont de la partie. “Vous n’êtes pas sans savoir que ma saison a commencé il y a deux semaines, raconte l’ailier international. Je viens chercher l’épanouissement, c’est la clé de ce jeu-là. A XV, on touche moins de ballons qu’à VII, donc j’espère me régaler, retrouver de la joie, de faire des duels, de marquer, de faire marquer. Tout ce show qui englobe le VII m’attire”.

Hastoy avec Pau, les joueurs de France 7 avec les Baabaas

La Section Paloise, vainqueur de l’étape à Aix, peut compter sur Antoine Hastoy, pas sélectionné avec le XV de France pour la préparation du match contre la Géorgie, et Rayne Barka. “On est là à la cool, pour prendre un maximum de plaisir, assure le jeune talonneur de 22 ans. Avec les étapes précédentes, on a vu que les clubs prennent au sérieux le rugby à VII, beaucoup ont participé aux World Series, ça va être chaud”. Pour un peu plus de show encore, les clubs ont l'opportunité de recruter quatre jokers issus de France 7. Les Baabaas se présentent notamment avec Jonathan Laugel, Stephen Parez-Edo et William Iraguha, le meilleur joueur de l'étape toulousaine.

Cecil Afrika, une icône du VII avec Monaco

Tout le monde parle de ce squad des Baabaas… mais aussi de celui de Monaco. Jérémy Aicardi, l’entraîneur, et Frédéric Michalak, secrétaire général, arrivent avec du très lourd : Dan Norton, recordman du nombre de matchs et d’essais sur le circuit mondial. Johan Demai-Hamecher, meilleur joueur de l'étape Rochelaise. Et l’homme que tout le monde attend : le Sud-Africain Cecil Afrika, meilleur joueur du monde 2011, impressionné par l'événement. “C’est un concept phénoménal qui est organisé ici, avoue-t-il. Grâce à ça, la France va découvrir de grands talents. En Afrique du Sud, on n’a pas cela. C’est une inspiration”.

Le Clermont de Barraque et O’Connor comme outsider

Monaco et les Baabaas, les deux grands favoris de l’épreuve, ne pourront se croiser qu’en finale, prévue à 22h07. Les Baabaas aurton fort à faire dès les quarts de finale car Clermont, avec Jean-Pascal Barraque et Marvin O'Connor, pourrait les bousculer. Le Racing défendra son titre en commençant par un quart contre le Biarritz de l’international Steeve Barry et du jeune Joe Jonas. Le jeune sud-africain de 20 ans s’est fait remarquer la semaine dernière en Top 14. Pour sa première titularisation dans le championnat, il a mystifié Clovis Le Bail et Antoine Hastoy sur une relance avec des crochets de félins. Le genre de phénomène qui pourrait mettre le feu à l’Arena samedi.

Le programme des ¼ de finale :

Monaco - La Rochelle (Le vainqueur rencontre le vainqueur de Racing - Biarritz)

Racing - Biarritz (Le vainqueur rencontre le vainqueur de Monaco - La Rochelle)

Toulon - Pau (Le vainqueur rencontre le vainqueur de Baabaas - Clermont)

Baabaas - Clermont (Le vainqueur rencontre le vainqueur de Toulon - Pau)