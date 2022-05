"Nous sommes très déçus. On n'est pas loin à la mi-temps malgré une première période difficile. Après, ils nous ont pris à notre propre jeu dans les rucks. A ce niveau, un ballon perdu, c'est un essai. Ils nous ont pris dans le combat aussi, c'est difficile... Et en attaque, on n'a pas réussi à développer notre jeu et à mettre les munitions à fond. Quand on perd à la maison en demi contre l'Irlande, on ne peut avoir que des regrets. Ca fait ch... C'est une équipe à notre portée si l'on met notre jeu en place. On n'avait pas encore perdu contre eux cette saison. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu match. A la fin, on s'énerve un peu mais ça reste bon enfant. On va essayer de se relever pour aller chercher une médaille. On n'a pas encore pu jouer les Samoa cette saison. Nous allons les analyser à la vidéo pour voir ce que l'on peut faire contre eux. A nous de rebondir"