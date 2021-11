33 : Cécil Afrika, l'éternel

À 33 ans, la star sud-africaine Cecil Afrika est toujours l’un des plus grands spécialistes de la discipline. Lui qui fut élu meilleur joueur du monde en 2011 a souvent brillé de mille feux à Paris-La Défense-Arena, sous le maillot de Monaco.Il avait déjà été un des grands artisans des bonnes performances monégasques lors des deux dernières étapes, à Toulouse et La Rochelle. Malheureusement pour lui, cette aventure avec le club de la Princiaputé s'est terminée par une défaite en finale. Cécil Afrika est même sorti sur blessure en fin de match.

7 essais marqués par Trouabal

L’attaquant des Barbarians Joachim Trouabal, ancien licencié du Racing 92, a frappé fort au cours de la compétition. Durant les trois rencontres qu'il a disputées pour arracher le titre, il a démontré toute sa vitesse et ses appuis pour faire lever les supporters présents dans les tribunes de la Paris La Défense Arena. Auteur de 7 essais sur cette cette journée, le fils de l’ancien athlète Jean-Charles a fait parler la poudre pour terminer meilleur marqueur de la compétition. Tout le monde a encore dans la tête son cadrage débordement sur Dan Norton (excusez du peu) en finale !

71 kilos de dynamite

Le Super Sevens a le mérite de faire découvrir des joueurs au grand public et, alors que l’on attendait du côté de Biaritz le remuant Joe Jonas, c’est le jeune Baptiste Fariscot, 19 ans et 71 kg sur la balance, qui fut à nos yeux le grand bonhomme de l’équipe basque et l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Malgré la défaite des Biarrots dès leur entrée en lice dans le Tournoi, il a tout de même eu le temps de prouver tout son talent et de prendre rendez-vous. Des cannes de feu, le môme !