Toulouse a donné le sourire aux Bleus. Lors de la petite finale disputée face aux Samoa, dans l’antre du Stade toulousain, les hommes de Jérôme Daret ont triomphé sur le score de 17 à 12, réalisant leur meilleure performance de la saison.



Le match est pourtant très accroché, aucune des deux équipes ne parvenant vraiment à prendre l’ascendant en début de partie. Mais, au fur et à mesure des minutes, une domination française se dessine. Les Samoans sont indisciplinés, tandis que William Iraguha et les siens occupent bien la moitié de terrain adverse.



L’éclair intervient à moins de trois minutes de la pause. Sur une relance depuis ses 22 mètres, Jordan Sepho décale le jeune Marius Domon sur le côté gauche. Trop court pour s’imposer par la vitesse, le Toulonnais remet intérieur au capitaine Paulin Riva, qui file aplatir entre les poteaux (7-0).



Au début du deuxième acte, les Bleus concèdent un essai. Puis un deuxième, sur une prise d’intervalle de Vaa Apelu Maliko (7-12). On semble se diriger vers une défaite française. C’était sans compter le collectif tricolore, qui décale parfaitement Jordan Sepho sur l’aile droite. Ce dernier conclut en puissance et fait rugir de plaisir un public d’Ernest-Wallon survolté. Le temps est écoulé (12-12), et la transformation manquée est synonyme de prolongation…



Portés par les cris des fans français, les Français démarrent la mort subite tambour battant. Une magnifique séquence collective, marquée par un splendide rush de Joachim Trouabal, finalement conclut en bout de ligne par l’éternel Jonathan Laugel. C'est terminé : les Français s'imposent 17 à 12.



Pour la première fois de la saison sur le circuit, les Bleus arrachent le bronze et figurent sur le podium d’une étape !