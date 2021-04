Les épreuves se déroulent vendredi et samedi puis les 8 et 9 avril et marqueront le retour des sélections françaises dont la reprise en Espagne en février avait été perturbée par le coronavirus. L'équipe masculine n'avait pu prendre part aux deux tournois de Madrid en raison de plusieurs contaminations. Les Françaises avaient elles pu disputer la première compétition mais avaient dû renoncer à la seconde du fait de deux cas suspects à la Covid-19, qui s'étaient finalement révélés négatifs.

A Dubaï, les équipes sont arrivées le 26 mars et se sont isolées dans des "bulles", a indiqué World Rugby. Les entraînements se sont déroulés à huis clos et il en sera de même pour la compétition, a précisé l'instance dirigeante du rugby mondial. Le Tournoi se déroule sans les meilleures nations comme la Nouvelle-Zélande et les Fidji. Elles sont huit dans l'épreuve masculine avec l'Argentine, le Canada, le Chili, la France, le Japon, le Kenya, l'Espagne et l'Ouganda. Ces équipes sont réparties en deux poules de quatre et la phase de groupes sera suivie de matches à élimination directe, des quarts de finale jusqu'en finale.

L'encadrement de l'équipe de France féminine a choisi d'aligner deux sélections pour l'épreuve dames qui compte aussi cinq autres nations, le Brésil, le Canada, le Japon, le Kenya et les Etats-Unis. Toutes les équipes s'affrontent et un classement général sera établi à la fin.

Le programme de l'équipe de France féminine :

France 1 - Etats-Unis

Brésil - France 2

France 1 - France 2

France 1 - Japon

France 2 - Canada

Etats-Unis - France 2

France 1 - Canada

France 1 - Kenya

Japon - France 2

France 2 - Kenya

France 1 - Brésil

Le programme de l'équipe de France masculine :

(Phase de groupes)

France - Espagne

France - Kenya

France - Chili

L'épreuve masculine sera suivie de quarts de finale, de demi-finale, d'une finale et de matches de classement