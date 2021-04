L'aventure se termine en finale pour les Bleus du Sevens. Ce samedi, Jean-Pascal Barraque et les siens se sont inclinés lors du dernier match du Tournoi de Dubaï face à l'Argentine (19-7). Une défaite frustrante, qui ne doit pas pour autant faire oublier le beau parcours des Français, qui disputaient leur premier Tournoi depuis plus d'un an après avoir déclaré forfait à Madrid. Ce Tournoi faisait partie de la préparation au Tournoi de qualification olympique, qui se tiendra à Monaco fin juin.

Résultats des Français

Samedi

Quarts de finale : France - Ouganda 45-7

Demi-finales: France - Kenya 17-5

Finale France - Argentine 7-19

Vendredi

Phase de groupes

France - Espagne 21-17

France - Kenya 19-19