Le match ne pouvait pas plus mal débuter. Sur le coup d'envoi, les Canadiens inscrivent un essai au bout de huit secondes de jeu sur un ballon haut mal négocié (0-7). Joachim Trouabal réalise un exploit individuel et s'offre un essai 2 minutes plus tard (7-7). Les Canadiens virent en tête à la mi-temps grâce à un essai à la sirène (7-14).

En deuxième mi-temps, les Français entrent avec de meilleures intentions et marquent un essai à la troisième minute de jeu (12-14). A quelques minutes de la fin, Nelson Épée, pour son retour, offre l'essai de la victoire aux Bleus (19-14)