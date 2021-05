Les Bleus n'ont plus joué depuis le tournoi de Dubaï en avril, terminé à la troisième place et où ils avaient dominé les Leones ibériques 21-17. Dans le nord-ouest de l'Espagne, ils tenteront donc de retrouver le rythme face à deux formations à leur portée sur le papier avant d'essayer d'arracher leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo, à Monaco, le 19 et 20 juin. Les Français disputeront deux rencontres par jour, avec un classement final au bout de trois jours de compétition.

Programme des matches du tournoi de Valladolid

Mercredi 26 mai

10h30 : Espagne - France

15h15 : Espagne - France

Jeudi 27 mai

10h30 : Espagne - France

14h15 : France - Italie

17h30 : Espagne - Italie

Vendredi 28 mai