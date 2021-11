Samedi soir, devant plus de 20 000 spectateurs à Paris-La Défense-Arena, les Barbarians ont remporté la deuxième édition du Super Sevens, le grand tournoi de rugby à 7 organisé de concert par la Ligue Nationale de Rugby et les clubs pros . En écartant les Monégasques en finale et en remportant le tournoi, les coéquipiers de Stephen Parez et Jonathan Laugel, deux figures emblématiques de la discipline en France, ont prouvé que le rugby à 7 restait un sport de spécialistes et ne pouvait, en aucun cas, s'improviser. Du côté des Barbarians, on soulignera la superbe performance de Joachim Trouabal, l'homme aux jambes de feu des Ciel et Marine. Quelle bombe ! A noter, enfin, que les vainqueurs du tournoi se partageront la somme rondelette de 100 000 euros.

Le classement final

1- Barbarians

2- Monaco

3- Racing 92

4- Section paloise

5- Clermont-Ferrand

6- Biarritz olympique

7- Rc Toulon

8- Stade rochelais