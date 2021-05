Mardi midi, la suprême instance World Rugby a annoncé que la prochaine Coupe du monde de rugby à 7 se déroulerait au Cap (Afrique du Sud) du 9 au 11 septembre 2022. Ce sera la huitième édition pour les hommes (24 équipes) et de la quatrième chez les femmes (16 équipes). Plusieurs nations ont d'ores et déjà leur billet pour l'événement qui se disputera au Cape Town Stadium, d'une capacité de près de 58 000 places : chez les garçons, les huit équipes les mieux classées lors de la dernière édition à San Francisco en 2018 ont déjà leur validé leur place et il s'agit de la Nouvelle-Zélande, double championne du monde en titre, de l'Angleterre, finaliste, de l'Afrique du Sud, des Fidji, de l'Argentine, des États-Unis, de l'Écosse et de la France.

Pour ce qui est du tournoi féminin, les quatre meilleures équipes du Mondial 2018 ont leur billet en proche. Il s'agit de la Nouvelle-Zélande, double tenante du titre, la France, finaliste, l'Australie et les États-Unis. L'Afrique du Sud, elle, est qualifiée en tant que pays hôte. Il reste donc seize places à décerner pour le tournoi des garçons et onze pour la compétition féminine. En ce sens, World Rugby organisera des tournois de qualification régionaux.