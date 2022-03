Le manager tricolore s'est exprimé sur cette préparation et les échéances importantes à venir : "Nous entrons cette semaine dans la troisième phase de notre préparation avant notre départ pour les étapes du circuit mondial à Singapour et Vancouver. Les oppositions avec les équipes d’Espagne et d’Irlande permettront d’être au plus près des conditions de jeu du niveau international, essentielles optimiser la performance collective. Les joueurs sont en phase, ils ont de l’ambition, et ont les ressources nécessaires pour espérer de grandes performances".

Le groupe des 16 joueurs : Bouche, Demai Hamecher, Épée, Grandidier, Huyard, Iraguha, Laugel, Mazzoleni, Mignot, Parez Edo Martin, Pasquet, Rebbadj, Riva, Sepho, Simon, Trouabal.