Après quatre tournois, la Russie occupait la troisième place du classement derrière l'Australie, première, et la France, deuxième.

La Russie est donc privée des deux dernières étapes du circuit mondial féminin, à Langford (Canada) en avril, et à Toulouse en mai.

L'instance dirigeante du rugby mondial a décidé d'inviter à Langford les équipes du Japon et du Mexique, et à Toulouse, celles de l'Ecosse et de l'Afrique du Sud.

"Par conséquent, les poules ont été modifiées pour Langford de sorte que l'Australie, le Canada, l'Espagne et le Mexique se retrouvent dans la poule A; l'Irlande, la France, le Brésil et le Japon dans la poule B; et l'Angleterre, les États-Unis, les Fidji et la Nouvelle-Zélande dans une poule C très relevée", précise World rugby.

Quant à l'équipe russe masculine, elle ne participe pas au circuit mondial de rugby à VII mais à la compétition en dessous, le World Rugby Challenger Series, dont elle a été exclue également.

La décision de suspendre la Russie a une autre conséquence: elle "l'empêche de participer au processus de qualification pour la Coupe du Monde de rugby à VII en 2022", qui se tiendra au Cap, en Afrique du Sud, du 9 au 11 septembre, a également annoncé l'instance dirigeante du rugby mondial.