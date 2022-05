"Hier (samedi), il y a eu énormément de déception. C’était très dur de basculer, mais c’est le jeu du 7… Aujourd’hui, il fallait qu’on reparte sur quelque chose de fort. On repartait clairement sur un nouveau tournoi. On s’était donné rendez-vous là, pour montrer qu’on n’était pas venue ici pour jouer les figurantes."

Pour elle, l’occupation du terrain a été l’une des clés du match : "Les Brésiliennes sont très dangereuses : elles font des attaques fuyantes et ont beaucoup de pattes. Il ne fallait pas qu’on se laisse avoir là-dessus. Il fallait absolument qu’on reste dans leur partie du terrain, et qu’on ne les laisse pas venir chez nous. Je pense qu’en défense et sur l’envie, on a basculé et on a été au-dessus aujourd’hui."

Ce dimanche après-midi, face au Canada, les Bleues joueront donc "leur finale" : "Je ne sais pas si ça sauve le week-end. On a loupé ce quart de finale, les Fidjiennes ont été au-dessus et on n’a pas su mettre ce qu’il fallait. Mais cette cinquième place, c’est comme une finale pour nous aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’on loupe un match que le reste du tournoi est terminé. La cinquième place est notre finale. On se donne rendez-vous là-dessus aujourd’hui, et on ne laissera rien passer."