Vous aimez le spectacle, les appuis et les essais à gogo ? Et bien le Sevens est fait pour vous ! Si en plus vous voulez passer un bon moment entre amis, alors ne bougez plus on a ce qu'il vous faut.

Du vendredi jusqu'à la finale dimanche, la France et toutes les autres nations tenteront de vous faire vibrer. En tout cas, une chose est sûre : La Grande Mêlée vous fait gagner des places. N'hésitez pas à jouer sur tous nos réseaux sociaux pour multiplier vos chances.