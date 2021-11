Un parcours à rebondissements

“J’ai commencé à Saint-Lary-Lannemezan. Des cadets aux espoirs, j’étais à Auch. Comme le club a coulé, je suis donc parti à Tarbes... qui a coulé à son tour. J’ai rebondi avec France 7 (avec qui il a disputé 65 matchs) puis à Lannemezan avant de signer à Massy. Là, j’ai eu une fracture d’un rein avec hémorragie interne. Ca m’a tenu à l'écart des terrains un long moment. Je ne savais pas si j’allais pouvoir reprendre. J’ai passé cinq jours de réanimation, j’ai été alité... A l’arrivée, il m’a fallu presque un an pour m’en remettre et retrouver mon niveau. Mais les mecs à mon poste étaient bons et j’arrivais en fin de contrat. J’ai connu des moments un peu compliqués sur la fin, à Massy. Je suis parti cet été pour revenir jouer à Auch en Fédérale 1. Ca m’a fait le plus grand bien de retrouver les copains et du temps de jeu dans le club qui m’a formé. Ca se passe bien, l’intégration a été facile. Et en plus, on est premiers de notre poule.”

Le Super Sevens comme coup de projecteur

“C’est une réelle opportunité pour moi, oui. Je profite d’être dans une structure très professionnelle, très bien bâtie. Ca me sort un peu de mon quotidien. Mais je vis le moment présent sans penser à la suite. Je ne me projette pas sur ce qui pourrait suivre. Une carrière, ça monte, ça descend, je suis bien placé pour le savoir. Actuellement, je suis avec Auch et le Monaco Rugby Seven et ça me va très bien. Je suis très septiste, vous savez. Cette discipline m’apporte beaucoup. J’en fais depuis plus de 10 ans et je trouve qu’elle n’est pas encore assez valorisée en France.”

Son capitanat avec Monaco

“Frédéric Michalak m’avait dit qu’il voulait me reprendre pour les phases finales et me maintenir comme capitaine. C’est un honneur et ça confirme que l’on me fait confiance. Ca me donne encore plus envie d’aller au bout. Je suis avant tout très content de faire partie de la fin de l’aventure. Comme tous, j’ai énormément d’appétit. En plus, lors de la première édition, j’étais en tribunes à cause d'une blessure. Cette fois, j’aurai l’opportunité d’être sur le terrain. Je suis d’autant plus impatient d’y être.”

La "Dream Team" monégasque

“De super joueurs nous ont encore rejoint et amènent une grosse plus-value. En plus de Cecil Afrika et Dan Norton, il y a Paulin Riva et Harry Mc Nulty. J’ai pu jouer contre certains d’entre eux, je suis content de les avoir de mon côté désormais. On sait que l’on va être attendu. Nous avons vraiment de gros atouts mais ce qui a fait la force de l’équipe jusqu’à présent, c’est son collectif. Il faut garder cette solidarité pour mettre à profit nos individualités. Très peu de joueurs se connaissaient avant cet été mais nous avons rapidement réussi à trouver une cohésion. Nous avions avant tout été sélectionnés par rapport à notre état d’esprit, il n’est donc pas étonnant que ça ait collé. Nous avons joué comme équipe de copains, en étant soudés, grâce notamment aux moments de vie extrasportive passés ensemble. Tout ça a été bien mené par le staff.”

La conquête du titre

“Cette ambition, toutes les équipes la partagent. Tout le monde voudra être champion samedi. Ce qu’il faut, c’est se concentrer sur nous pour conserver ce qui a fait notre force cet été et améliorer les points qui étaient moins maîtrisés. Il nous faut aussi intégrer les nouveaux joueurs et leur permettre de nous amener de la fraîcheur et leurs idées. Avec un mélange de tout ça, nous allons essayer de décrocher ce titre. Mais ça va être un gros tournoi car chaque club s’est équipé. Il n’y aura pas d’outsider ni de favori, les huit formations en lice seront performantes. En plus, vu le format, tous les matchs seront couperet. On va se rapprocher du circuit mondial en termes de niveau et d’intensité de jeu.”