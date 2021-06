Les Bleus, sixième nation mondiale à VII, se rendent à Monaco, le week-end des 19 et 20 juin, pour essayer de se qualifier pour le tournoi des Jeux olympiques de Tokyo (26-31 juillet).

Q : Comment votre retour dans le VII de France s'est-il effectué?

R : "Tout ça, c'était sorti des tablettes avec le Top 14 et Toulon. Finalement, en quelques jours, avec la fin de saison un peu anticipée du RCT, j'ai basculé... J'ai toujours été en contact avec l'équipe de France à VII, l'opportunité s'est présentée et voilà! Ca fait du bien, ça fait plaisir de retrouver ce groupe, ce cadre: j'étais en contact avec les gars, je les avais croisé à Marcoussis... Tout se refait assez naturellement."

Q : Que représentent les Jeux olympiques pour vous?

R : "Pour moi, comme pour tout le monde, c'est un très bel objectif et une très belle opportunité. C'est un événement majeur et il va falloir me remettre dans les clous rapidement pour me mettre au niveau de cette équipe, pour essayer de leur apporter quelque chose."

Q : Si vous vous qualifiez pour les JO, il faudra peut-être trancher entre Tokyo et l'Australie...

R : "C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse actuellement... L'objectif capital, qui est le mien ou celui de l'équipe, c'est vraiment le TQO de Monaco. S'il n'y a pas de résultat à ce moment-là, il n'y aura de suite. Je réfléchis beaucoup à court terme et je prends les objectifs les uns après les autres. On verra par la suite, après ce week-end de TQO, comment ça se passe pour moi, où est-ce que j'irais."