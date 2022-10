Le groupe France pour l'étape à Hong-Kong :

CAROL Thomas (Section Paloise Béarn Pyrénées)

DOMON Marius (RC Toulon)

FORNER Théo (USA Perpignan)

GRANDIDIER NKANANG Aaron (CA Brive)

JOSEPH Jefferson Lee (SU Agen)

LABORDE Dorian (USA Perpignan)

LAUGEL Jonathan (FFR)

LERAITRE Paul (Racing 92)

MIGNOT Pierre (FFR)

PAREZ EDO MARTIN Stephen (FFR)

PASQUET Varian (FFR)

REBBADJ Rayan (RC Toulon)

SIMON Joris (FFR)

L'encadrement :

DARET Jérôme (Entraîneur)

ROBINEAU Julien (Préparateur Physique)

PASCAL Jean-Baptiste (Analyste Performance)

MERCIER Elsa (Médecin)

LOUIS Rémy (Kinésithérapeute)

CANDELON Julien (Team Service Manager)

"Nous attaquons la première étape du World Rugby Sevens à Honk-Kong, destination mythique pour le rugby à 7 et très attendue sur le plan sportif car c’est pour nous le retour à un format de compétition de haut niveau. Le dernier tournoi à Elche a permis à l’équipe d’accueillir de nouveaux joueurs pour continuer à construire et à faire évoluer notre projet de jeu. Nous avons tiré beaucoup de positif de ce tournoi en permettant à la fois d’optimiser la performance, de conditionner l’esprit d’équipe et de faire gagner de l’expérience de niveau international à des joueurs moins expérimentés. La saison va être intense avec onze étapes et beaucoup de pression de la part des équipes qui joueront leur qualification aux Jeux Olympiques en 2024. Notre ambition est d’être encore solides et consistants dans notre jeu et dans notre esprit d’équipe pour obtenir des résultats" a expliqué Jérôme Daret, l'entraîneur de l'équipe de France.