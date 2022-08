Les Bleus ont remporté leur troisième et dernier match de groupe face au pays de Galles (26-12), dans la nuit de samedi à dimanche, mais leur sort était déjà scellé. Après leur défaite en ouverture contre leur principal rival, l'Irlande (14-12), les Bleus avaient en effet l'obligation d'enchaîner sur une victoire contre les Fidjis pour espérer accrocher l'une des deux premières places du groupe C. La marche était toutefois trop haute pour les septistes français, qui n'avaient battu qu'une seule fois cette sélection du Pacifique en 43 rencontres de poule.

Bien lancés par un essai de Nelson Epée (1e) puis un autre de Jean-Pascal Barraque (3e), les Bleus ont par la suite encaissé cinq essais. Leurs regrets se concentreront sans doute sur le premier match crucial contre l'Irlande. L'équipe de France s'est inclinée d'un rien, manquant seulement une transformation après l'essai de Pierre Mignot (8e). Il répondait alors à celui de Terry Kennedy (3e). Varian Pasquet a ensuite donné l'avantage aux Bleus (12e), avant que Chay Mullins ne lui réponde dans la foulée (14e), replaçant l'Irlande en tête, de manière définitive (14-12).

Malgré la déception, les Bleus sont parvenus à sauver l'honneur un peu plus tard face aux Gallois, en prenant le large avant même la mi-temps atteinte sur le score de 14 à 5. Les quatre essais tricolores du match ont été inscrits par Laugel (3e), Mignot (7e), Epée (13e) et Revedamu (15e). Avec trois succès, les Fidji, champions olympiques, ont décroché la première place du groupe C devant l'Irlande, la France terminant donc troisième.

Les Bleus affronteront le Canada pour la 9e place ce dimanche à 18h07 (heure de Paris). Quatre nations peuvent encore remporter le titre mondial au terme de cette ultime épreuve californienne: l'Afrique du sud -leader actuel du circuit mais éliminée à Los Angeles-, l'Australie, l'Argentine et les Fidjis.

Résultats dans le groupe C :

Irlande - France 14-12

Fidji - pays de Galles 28-12

Irlande - pays de Galles 46-12

Fidji - France 29-19

France - pays de Galles 26-12

Fidji - Irlande 21-7

Classement du groupe C : pts J G P pp pc dif

1. Fidji 6 3 3 0 78 38 40

2. Irlande 6 3 2 1 67 45 36

3. France 2 3 1 2 57 55 2

4. pays de Galles 2 3 0 3 36 100 -64