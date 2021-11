Après avoir participé aux étapes qualificatives, vous continuez donc l’aventure avec Monaco pour les phases finales de l'In Extenso Supersevens. Etait-ce une évidence ?

Ca a été un choix très facile. En quelques semaines, cet été, j’ai trouvé une famille ici. On m’a accueilli à bras ouverts, c’est très important à mes yeux. Je suis très heureux de reprendre cette aventure.

Quelles avaient été vos sensations sur les premières étapes du circuit ?

Honnêtement, quand j’ai rejoint Monaco, je venais juste de rentrer en Afrique du Sud après ma saison aux Etats-Unis. J’avais coupé et je n’étais pas dans la meilleure forme physique. J’ai essayé d’apporter ce que l’on attendait de moi, à commencer par mon expérience et mon vécu. J’ai envie d’être encore plus utile et performant cette fois pour permettre au club de grandir et de prendre date pour les années à venir.

Qu’avez-vous fait depuis ?

J’ai continué à m’entraîner, à travailler ma vitesse et mon jeu au pied. Je voulais revenir dans les meilleures conditions. Je suis impatient de voir si tout cela va payer samedi.

Où étiez-vous pendant ce temps ?

J’étais à Stellenbosch en Afrique du Sud. Je travaillais aussi dans mon commerce, le Eighteen Coffee. On y vend du café de grande qualité.

Monaco, vainqueur de deux des trois premiers tournois, fait figure de favori pour cette compétition. Le titre est le seul objectif possible, non ?

Le plus important est de produire le meilleur rugby que l’on puisse. Je ne me projette pas plus loin : il faut que chacun trouve sa place, soit sur la même longueur d’onde et joue avec confiance. Pour le reste, tout est remis à zéro, ce qui s’est passé avant ne compte plus. Il n’y aura que des équipes ambitieuses et bien armées en lice. En tout cas, tout le monde est très déterminé et entend offrir son meilleur visage.

Après ce week-end, allons-nous vous revoir sur les terrains de rugby ?

Oui, je vais continuer à jouer. J’ai eu la chance de pratiquer le VII au plus haut niveau pendant douze ans. Ca m’a permis d’emmagasiner des souvenirs et d’avoir des amis un peu partout dans le monde. Je veux poursuivre l'aventure. J'ai eu l'opportunité de rebondir aux Etats-Unis l'an passé et je vais repartir pour un nouveau championnat avec San Diego Legion. Je dois y repartir en janvier. Peut-être que je reviendrai avec Monaco par la suite, si le physique suit.

Vous allez donc évoluer sous les mêmes couleurs que Ma’a Nonu en Major League Rugby..

Et oui c'est ça, je vais jouer avec Ma’a Nonu. Autant vous dire que je suis excité à cette idée.

Avez-vous envisagé un passage à XV en championnat de France ?

Si l’opportunité s’était présentée, je n’aurais pas dit non. Je l’espérais. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour avoir cette chance… Après, on ne maîtrise pas tout.

On a parlé d’une pige pour vous à Carcassonne, en septembre...

Oui, je me suis entraîné quelques jours avec Carcassonne effectivement. J’étais allé voir mon ami Tim Magaba. On m’a offert la possibilité de participer à quelques séances. Après, j’ai dû retourner en Afrique du Sud pour retrouver ma famille.