JO 2020 : Nouvelle-Zélande - Fidji en finale.. Retour sur la nuit du Sevens messieurs

Une finale Nouvelle-Zélande - Fidji alléchante

Une finale 100% sudiste est annoncée ! La Nouvelle-Zélande, victorieuse tranquille de la demi-finale contre la Grande-Bretagne (29-7), aura sa revanche du quart de finale à Rio il y a 5 ans. Revanche, puisqu'ils y retrouveront les champions olympiques en titre : les Fidji. Les coéquipiers de Semi Radradra, auteur d'un essai, se sont fait peur en étant menés à la pause 14 à 12 face à l'Argentine. Mais le physique et les duels ont penché en leur faveur et ils ont su se défaire des sud-américains 26 à 14. Une affiche alléchante qui commencera à 11h

Autre remake des quarts de finale 2016 : la Grande-Bretagne et l'Argentine, pour la troisième place. La médaille de bronze se jouera entre les valeureux argentins qui ont repoussé leur limite et les Britanniques battus sèchement par la Nouvelle-Zélande mais emplis de qualités. Rendez-vous à 10h30.

Une bataille USA-Afrique du Sud pour la 5ème place

Mais qui aura la cinquième place ? On le saura à 10h ce matin. Les États-Unis de Carlin Isles affronteront l'Afrique du Sud de Siviwe Soyizwapi pour déterminer le classement. Une belle progression quoi qu'il arrive pour des Américains qui avaient terminé 9ème lors des Jeux de Rio en 2016. Les Sud-Africains régressent quant à eux, puisqu'ils avaient remporté la médaille de bronze il y a cinq ans. Mais avant cela, le match pour la 7ème place aura lieu entre le Canada et l'Australie de Samu Kerevi, rendez-vous à 9h30.

Le Kenya 9ème, le Japon 11ème

Cette journée a démarré avec une rencontre de classement pour déterminer la 11è et 12è place dans un duel asiatique. Le Japon s'est imposé 31 à 19 contre la Corée du Sud en se donnant de l'air au score au cours de la deuxième période, un retard que les Coréens n'ont pas su rattraper. Le Japon termine 11ème de la compétition, la Corée du Sud 12ème.

En suivant, le Kenya et l'Irlande se battaient pour la 9ème place de cet olympiade nipponne. Et c'est un résultat net et sans bavure pour la sélection africaine qui a roulé sur son homologue celte : score final 22 - 0. Les Irlandais n'ont pas marqué le moindre point lors de cette rencontre, pire ils ont été tout bonnement mystifiés sur le dernier essai kenyan. C'est donc le Kenya qui prend cette 9ème place pour le dernier match de son joueur Andrew Amonde, l'Irlande est 10ème.

Par Tristan Failler