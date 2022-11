Formé au Racing 92 et brièvement passé par le Stade rochelais, Thomas Carol (21 ans) fait désormais le bonheur de la Section paloise et fut, samedi dernier, l’un des meilleurs éléments de la formation béarnaise, à Paris-La Défense-Arena. Auteur d’un essai magnifique en finale du Supersevens, il est néanmoins revenu, après cette ultime rencontre, sur la déception générée par l’échec des siens face à Monaco : "On a fait un beau parcours et une sacrée finale, qui s’est simplement jouée sur des faits de jeu. Avec notre cœur, notre énergie, nous avons gêné Monaco jusqu’au bout. Ils ne sont pas au-dessus du lot. Cela s’est joué à rien et franchement, c’est dommage. " Pur produit du jeu à 15, Thomas Carol a été titularisé à deux reprises en Top 14 cette saison, face à l’Usap et Montpellier. Et s’il est encore en phase de découverte dans l’univers du rugby à 7, cet ailier-arrière considéré comme l’un des plus grands espoirs de la discipline a une nouvelle fois brillé de mille feux et après avoir goûté, à Hong Kong et sous le maillot tricolore, à l’un des plus grands tournois de la planète, il devrait prochainement retrouver la sélection menée par Jérome Daret.

In Extenso Supersevens - Thomas Carol (Section paloise)Other Agency

"À l’Arena, l’impression de jouer à la maison"

À Nanterre, l’attaquant béarnais poursuivait ainsi : "Nous avons donné beaucoup de plaisir aux supporters s’étant déplacés jusqu’à l’Arena. Ils ont fait tellement de bruit que franchement, on avait parfois même l’impression de jouer à la maison. Au-delà de ça, nous sommes tous très fiers de notre parcours : malgré notre jeune âge, nous avons donné du fil à retordre à toutes les équipes de la compétition. On a un super état d’esprit. Nos mecs s’arrachent sur chaque tournoi."

Touché par l’échec des siens en finale, Thomas Carol a néanmoins conscience que l’expérience qu’il emmagasine dans le monde du rugby à 7 pourrait aussi constituer, pour lui, un formidable accélérateur de carrière. "Je me régale dans cette discipline, concluait-il samedi soir. Physiquement, c’est très exigeant et ça demande une justesse technique continue. Sur les attitudes et au contact, il faut être très efficace, même sous fatigue intense. Le rugby à 7 est donc un excellent moyen de progresser."

Au terme de cette finale, le jeune Victor Hannoun a quant à lui reçu le prix de révélation du public. Ce joueur de l'Aviron bayonnais est déja bien connu des différentes étapes de l'In Extenson Supersevens, où il a souvent brillé.