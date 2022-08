In Extenso Supersevens - Monaco prend sa revanche sur Pau et remporte l'étape de La Rochelle

Monaco tient sa revanche. L'équipe entraînée par Jérémy Aicardi a mis Pau au tapis sur le pré de Deflandre, à La Rochelle, après avoir concédé une défaite en finale le week-end dernier.

Les hommes en rouge ont entamé la partie tambour battant. Dès la 2e minute, Johan Demai-Hamecher s'arrachait pour aller derrière la ligne (7-0). Plus entreprenante, la formation monégasque tenait la balle et occupait largement le terrain, ne laissant que des miettes à la Section, et poussant même Grégoire Arfeuil à une faute sanctionnée d'un carton jaune. Finalement, Lancelot Luteau creusait l'écart en suivant, après un bon grattage de l'omniprésent Cecil Afrika.

Le troisième essai, celui du break, était signé Jonas Mikalcius en coin (19-0). Le réveil palois intervenait en début de seconde période, avec une réalisation de la fusée Eoghan Barrett, en solitaire. Monaco ne l'entendait pas de cette oreille. La star Afrika faisait parler sa magie pour envoyer Waqaliva derrière la ligne et sceller la victoire des siens, malgré un dernier essai palois pour l'honneur (26-12). Comme l'an dernier, les Monégasques triomphent à Deflandre. Ils tenteront de confirmer la semaine prochaine, au stade du Hameau (Pau).