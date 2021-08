In Extenso Supersevens 2021 : Monaco s'offre la deuxième étape

Samedi, c’était jour de fête à Ernest-Wallon. Le genre de fête arc-en-ciel où les couleurs de maillots toulousains, palois et brivistes se mêlent à celles de Castres, Clermont ou Toulon, le temps d’une journée conclue par un feu d’artifice des vainqueurs monégasques. Dans le temple de la Ville rose, quelques 4535 supporters et vacanciers ont ainsi pu profiter des festivités.

En fin de matinée, une longue file d’attente vient garnir l’entrée du stade et, une fois les barrières franchies, des animations en tout genre s’offrent aux yeux des spectateurs. Jeux gonflables, jeux d’eau, karaoké, blind tests, food trucks… Le choix est large lors de cette "journée à la carte", où beaucoup profitent des stands avant d’aller voir leur équipe se produire, au détour parfois d’une photo prise avec Romain Ntamack, Selevasio Tolofua et consorts.

Monaco au rythme de la musique

Côté acteurs, bon nombre de septistes déambulent autour du stade, au beau milieu des fans, croisant et recroisant quelques-uns de leurs futurs adversaires. Et puis, dans leurs petits vestiaires aménagés au sein d’un grand chapiteau blanc, ainsi que sur les pelouses annexes du complexe, les 16 équipes se préparent à une journée de rugby intense, sous la chaleur haut-garonnaise. Une fois dans les gradins, au petit jeu de qui fera le plus de bruit, c’est sans surprise le public toulousain qui l’emporte. Car alors qu’un karaoké organisé en tribunes rencontre son petit succès, les cris s’amplifient un peu plus encore au moment où les Stadistes entrent sur la pelouse.

Ces mêmes cris s’éteignent cependant en demi-finale, lorsque les protégés du public subissent la loi des Barbarians. Irrésistibles, les Babaas vont néanmoins chuter en finale, face au Monaco de la star Cecil Afrika. Au cours d’une rencontre équilibrée, les hommes de Frédéric Michalak conservent leur avantage de bout en bout, grâce notamment au bouillant Saimone Qeleca, auteur d’un doublé. Plus prompts à occuper le terrain et à concrétiser, les hommes en rouge s’adjugent finalement le match et l’étape (33-12), ainsi que la qualification pour la grande finale. Mission accomplie.

Par Dorian VIDAL

https://recrute.inextenso.fr/