France VII : un international français participe à l’émission "Les Princes et Princesses de l’amour"

À la clé, une reconversion ? Passé par la formation du RCT, cet ailier (1,94 m pour 97 kg) ne cache pas une possible bascule vers la téléréalité, comme il le confie à Actu Rugby.

"Je pense qu’à 25 ans, j’ai tout fait pour remonter au plus haut niveau. Mais il y a toujours cette petite étiquette de mauvais garçon sur moi et ça me fait mal. J’ai appris de mes erreurs. S’il faut donc que je fasse un choix, ce sera la télé parce que cela m’apportera plus en termes d’avenir et d’opportunités." Question rugby, il faut dire que la carrière de Moutome stagne : jamais apparu dans l’équipe professionnelle varoise, il compte depuis 28 apparitions en trois saisons et demie de Fédérale 1 (Céret, Mâcon, Stade métropolitain). Et seulement 7 essais inscrits.