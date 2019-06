Veredamu de retour, Villière absent... Le groupe de France 7 pour le Tournoi à Colomiers

On retrouve treize joueurs sous contrat fédérale, dont Tavite Veredamu, de retour de blessure, et deux quinzistes, le Grenoblois Pierre Mignot et le Massicois William Iraguha. Gabin Villière, une des sensations de la saison, n'est pas retenu. L'ancien joueur de Rouen a fini la saison éreinté et va entamer un nouveau défi du côté de Toulon. Les Bleus, vainqueurs à Moscou dimanche dernier, seront tête de série pour le tournoi dont le vainqueur sera qualifié pour les JO de Tokyo. En poules, ils affronteront le Portugal, l'Italie et la Hongrie.

Groupe France 7

ALERTE-LECLUSE Samuel

BARRAQUE Jean-Pascal

BONNEFOND Paul

BOUHRAOUA Terry

DALL’IGNA Manoël

IRAGUHA William (Massy)

LAKAFIA Pierre-Gilles

LAUGEL Jonathan

MIGNOT Pierre (Grenoble)

O’CONNOR Marvin

PAREZ EDO Stephen

RIVA Paulin

SIEGA Rémi

VALLEAU Sacha

VEREDAMU Tavite