2,5 millions de dollars. C'est l'enveloppe qu'a prévue World Rugby pour soutenir le circuit Sevens dans cette période de pandémie. Un soutien primordial pour les fédérations qui ont dû affronter le report de la saison 2020. Cela permettra également aux équipes d'aborder les JO de Tokyo avec plus de sérénité. Il y aura des modifications sur le calendrier. Par exemple, les tournois de Sydney et Hamilton seront annulés, leur retour est prévu pour 2022. Autre mesure importante, de nouvelles compétitions sont prévues, au niveau régional et interrégional, pour préparer les équipes candidates aux JO.