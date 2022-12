Du côté des Bleues tout s'est bien passé puisqu'elles se sont dans un premier temps imposées 34-7 face au Brésil puis 26-21 face à la Grande-Bretagne. Deux victoires qui leur permettent de se qualifier en quart de finale où elles affronteront les BlackFerns à 14h44.

Pour les Bleus ce fut un peu plus rude puisqu'ils se sont d’abord imposés difficilement contre l'Ouganda (10-7) avant de s'imposer 24-10 face à l'Espagne. Mais l'objectif est atteint puisque Aaron Grandidier et ses coéquipiers se qualifient en quarts de finale. À 16h35 les Français tenteront de s'offrir la première place du groupe C face à l'Irlande.