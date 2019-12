C’est par ses nations émergentes que le rugby à 7 veut poursuivre sa promotion. C’est pourquoi l’équivalent d’une deuxième division des World Series va être mise en place dès février 2020. Elle se constituera de 13 nations permanentes issues de tous les continents (Brésil, Chili, Allemagne, Hong Kong, Italie, Jamaïque, Japon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Portugal, Tonga, Ouganda, Uruguay et Zimbabwe). Au final ce circuit sera extrêmement court puisqu’il ne comportera que deux étapes (en Amérique du Sud) plus une dernière de phase finale.

La première étape aura lieu à Vina del Mar au Chili, le 16 février et la seconde une semaine plus tard à Montevideo (Uruguay). Les 8 meilleures nations permanentes de ces deux tournois seront qualifiées pour les phases finales qui se dérouleront en parallèle de l’étape d’Hong Kong du 3 au 5 avril. Le vainqueur de cette ultime étape sera promu dans le circuit mondial l’an prochain. Une manière de pimenter le bas de tableau des World Series puisque le quinzième sera relégué au second échelon et d’établir une hiérarchie plus claire entre les deux divisions.