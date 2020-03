Ce sera la cinquième édition du HSBC Canada Sevens depuis Vancouver 2016. Chaque édition a été remportée par une équipe différente. Six nations ont joué en finale au Canada (Nouvelle-Zélande, Fidji, Afrique du Sud, Angleterre, France et Kenya) mais seuls la France et le Kenya n'ont jamais gagné. L'Afrique du Sud a disputé trois finales de Cup en quatre tournois et a terminé 2e en 2016 et 2017 avant de remporter la Cup en 2019. La France jouera dans la Poule B face aux Fidji, au Canada et au pays de Galles.

La France

C'est à Vancouver en 2019 que la France a disputé sa première finale de Cup depuis Port Elizabeth en 2012, une semaine après avoir terminé 15e à Las Vegas

Si la France avait gagné 48 points entre Dubaï et Hamilton, elle n'en a plus gagné que 19 sur les deux derniers tournois. La France a gagné 11 de ses 15 matches entre Dubaï et Hamilton, mais seulement trois de ses neuf matches depuis Sydney.

La France va devoir resserrer sa défense après avoir concédé 20 essais à Los Angeles, soit le double de Sydney, alors qu'elle n'a disputé qu'un match de plus.

La France reste invaincue dans six de ses sept derniers matches contre le Canada avec cinq victoires et un nul depuis le début de la saison passée

La France va jouer le pays de Galles pour la première fois depuis Hamilton cette saison. Les Français ont gagné leurs deux rencontres de 2019 avec un écart moyen de 19 points.

Tavite Veredamu a besoin de marquer cinq essais de plus pour passer la barre des 50 sur le circuit mondial

Pierre Mignot revient dans le squad après avoir manqué l'étape de Los Angeles. Ancien U20, il a fait ses débuts sur le circuit à Londres en 2018

Jonathan Laugel hérite du capitanat en l'absence de Jean-Pascal Barraque, blessé. Avec ce 69e tournoi, il est le deuxième joueur le plus capé de l'équipe de France derrière Manoel Dall'Igna (70 tournois)

Paulin Riva a effectué le plus de plaquages que tout autre joueur cette saison avec 51, dont 18 à Cape Town

Le Canada

Le Canada n'a disputé un quart de finale à domicile qu'une seule fois, en 2017.

Ils ont passé 22 essais à Vancouver l'année dernière. Les Canadiens n'ont jamais perdu plus d'un match de poule à domicile. Ils cumulent les offloads à environ 5,5 par match, ce qui en fait la deuxième équipe du circuit en la matière.

En revanche, le Canada est la deuxième équipe qui a été la plus pénalisée à Los Angeles avec 23 pénalités (autant que la pays de Galles), soit 4,6 par match, près du double des 2,8 lors de la précédente étape.

Le Canada souhaite mettre fin à une série de quatre défaites face à la France depuis Hongkong l'année dernière (trois défaites et un nul).

Le Canada n'est qu'à six victoires pour atteindre la barre des 400 sur le circuit mondial. A l'inverse, il n'est qu'à quatre défaites de la barre des 500 dans l'histoire du circuit mondial...

Connor Braid (29 ans) n'est plus qu'à quatre essais pour en compter un total de 50 marqués sur le circuit mondial

Nathan Hirayama (31 ans) a besoin de passer encore six essais pour devenir le joueur du Canada à avoir marqué 150 essais sur le World Series. S'il ne le fait pas à Vancouver, chez lui, il devrait le faire sur l'étape suivante. Il est déjà devenu le troisième joueur à marquer 1800 points sur le circuit à Los Angeles (après Ben Gollings et Tomasi Cama)

Pat Kay (26 ans) va disputer son 50e tournoi sur le circuit à Vancouver ce week-end

Le capitaine Harry Jones avait disputé son 70e tournoi à Los Angeles la semaine précédente

Après avoir joué pour le Canada pour la première fois sur le circuit à Sydney en 2018, Jake Thiel revient. Il était joker (inutilisé) à Los Angeles. Son père est Jon Thiel (44 sélections) qui a joué pour le Canada sur trois Coupes du Monde de Rugby (1999, 2003 et 2007). Sa mère est Jen Ross qui a joué pour le Canada à la RWC 1994. Enfin, son frère Josh joue aussi pour le Canada chez les U18.

Contre le Canada : 71 matches joués, dont 44 victoires pour la France, 22 pour le Canada et 5 nuls. Le dernier match remonte au 2 février dernier à Sydney où la France a gagné 7-0 en play-off pour la 9e place. Mais à Vancouver, la France a perdu ses deux matches précédents contre l'équipe hôte (2016 et 2018).

Les Fidji

Depuis Hamilton, les Fidji ont gagné quatre places au classement général après avoir remporté l'or et l'argent sur les deux derniers tournois.

Les Fidjiens sont repartis du Canada avec une médaille lors des trois précédents tournois : bronze en 2017 et 2019, et l'or en 2018

Les Fidji ont réalisé 27 franchissements à Los Angeles, le plus que toutes les autres équipes cette saison en un seul tournoi. Ils ont dominé leur poule à chacun des deux derniers tournois après avoir échoué à le faire sur les trois premiers de la saison.

Devant le Canada, c'est l'équipe qui a été la plus pénalisée à Los Angeles avec 25 pénalités

Les Fidji ont passé le plus de offloads que toutes les autres équipes cette saison avec une moyenne de 6,5 par match. A Los Angeles, il ont inscrit 33 essais, un record.

Suli Volivolituevei (30 ans) va faire ses débuts ce week-end à Vancouver. Il était joker, non utilisé, à Los Angeles

Apenesia Cakaubalavu revient dans le squad après avoir manqué l'étape de Los Angeles sur blessure

Asaeli Tuivuaka (24 ans) a fait partie de la HSBC Dream Team du tournoi de Los Angeles alors que ce n'était que son 3e tournoi sur le circuit ; il a commencé à Hamilton

Les Fidji ont gagné deux de leurs trois matches contre la France cette saison. La saison 2020 est plus serrée que d'habitude puisque trois matches se sont terminés par un écart de points de 6,6 en moyenne alors que c'était 29 points en moyenne l'année dernière.

Contre les Fidji : 61 matches joués avec 56 victoires pour les Fidji et 5 pour la France. Le dernier match remonte au 29 février en poule à Los Angeles où les Fidjiens ont gagné 33-28. Les Fidjiens ont également remporté leur seul duel au Canada, en 2018 (38-7).

Le pays de Galles