Programmée samedi et dimanche, les troupes de Jérôme Daret seront opposées à l'Argentine, à l'Afrique du Sud et aux Samoa lors de la phase de groupe. Les féminines, également en lice en Australie, chercheront à prendre le meilleur sur l'Australie, l'Espagne et l'Irlande. Pour rappel, seuls les premiers de poule accèdent désormais aux demi-finales chez les garçons quand les trois leaders de groupe plus le meilleur deuxième sont qualifiés pour le dernier carré du côté des filles.