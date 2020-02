Pour participer à l’épreuve de rugby des JO de Tokyo, du 27 juillet au 1er août prochain, les sélections masculine et féminine à VII françaises doivent passer par un tournoi de repêchage organisé les 20 et 21 juin, sur le week-end des demi-finales de championnat. Alors que Biarritz, Monaco et Moscou avaient déposé les premières candidatures pour organiser l’événement, la compétition devrait finalement se tenir à Dublin, dernière ville à s’être déclarée (lire notre édition du 27 janvier).

World Rugby est censé officialiser l’information lors de l’une de ses prochaines réunions. Les Bleus et les Bleues ne devraient donc pas évoluer à domicile comme ils l’avaient espéré dans un premier temps. Les troupes de Jérôme Daret risquent même d’affronter un de leurs principaux concurrents sur ses terres : l’unique ticket gagnant attribué au vainqueur de ce tournoi de la dernière chance devrait probablement se jouer entre la France, actuellement troisième nation mondiale, les Samoa et l’Irlande, donc. S’il le souhaite, l’encadrement pourra convoquer pour l’occasion sept quinzistes "ne devant pas disputer avec leur club la phase finale ou le match d’accession au Top 14", comme l’a décidé le comité directeur de la FFR, samedi dernier.

[...]

