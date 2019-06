Dès l'entame de match, Parez filait aplatir mais son essai s'est vu refusé après arbitrage vidéo, seconde cartouche pour les Bleus qui, au sortir d'une mélée, s'en allaient aplatir une seconde fois à l'autre bout du terrain le long de la ligne, de nouveau arbitrage vidéo, cette fois l'arbitre accorde l'essai de Barraque.

Pendant la première période, les Fidjiens ont passé leur temps à défendre et les Bleus menaient 5 à 0 à la mi-temps.

Les Fidjiens se sont réveillés et marquèrent un essai dès l'entame de la seconde pèriode pour prendre l'avantage (7-5), puis inscrivèrent un nouvel essai entre les poteaux par Tuivuaka, lancé à pleine vitesse après un plaquage manqué. A peine une minute plus tard, nouvel essai des Fidjiens (le long de la ligne côté droit) qui commencèrent à dérouler et prendre l'ascendant physiquement pour reprendre la possession. Naduva enterre définitivement les espoirs des Bleus après une magnifique action collective et les Fidjiens l'emportent finalement 24 à 5.