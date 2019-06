En première mi-temps, les Bleus défendent bien dans le camp kenyan durant les 2 premières minutes. Mais un plaquage manqué sur Oyoo lui laissa la possibilité de courir sur 80 mètres et d'inscrire le premier essai (2e). Après avoir mis la mains sur le ballon, Barraque perçait depuis les 22m français, trouvant en relais Parez, qui après avoir esquivé 2 défenseurs servi O'Connor qui termina le travail après plus de 50m de course (4e). Kenya et France étaient à égalité (7-7). Cependant une dernière percée d'Oyoo qui applatit sous les poteaux (6e) permit aux Africains d'être en tête à la pause (7-14).

En seconde période, les Kenyans récupèrent d'entrée le ballon sur leur coup d'envoi, et après quelques plaquages manqués, c'est Kuto qui marque sous les poteaux (8e), l'essai est transformé (7-21). Les Bleus mettent la main sur le ballon, et grâce à une pénalité, décident de taper en touche. Avec une belle combinaison, c'est Dall'igna qui marque le long de la touche (11e), transformé en coin par Barraque (14-21) ! Les Français jouent dans les 40m kenyans et enchaînent les temps de jeu, mettant les Africains à la faute.

Les Bleus décident à nouveau de prendre la pénaltouche. Ballon perdu, les Kenyans commettent un en-avant sur le gong. Dernière mêlée pour nos Bleu et Blanc qui jouent et gagnent quelques mètres. Les Kenyans font faute et l'arbitre sort un carton jaune. Après quelques temps de jeu, Laugel est décalé et applatit proche des poteaux (14e+3). Barraque transforme (21-21) !

Pour cette prolongation de 5 minutes en mort subite, les Bleus ont d'entrée une touche dans les 22m kenyans. Après une nouvelle combinaison, le ballon est tapé par un kenyan qui commet un en-avant, les Bleus jouent l'avantage, Lakafia fixe 2 défenseurs et réalise une chistera pour Dall'igna qui inscrit l'essai de la victoire (26-21) !

Ils joueront le match pour la 5ème place à 17h46 face aux îles Samoa.