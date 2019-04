L'équipe de France de rugby à 7 a logiquement débuté ce vendredi par un large succès face au Portugal (40-7). Des essais de Marvin O'Connor (4'), Gabin Villiere (8'), Jean-Pascal Barraque (10'), Samuel Alerte (13') et un doublé du Français d'origine fidjienne Tavite Veredamu (2' et 16'). Le seul essai des Portuguais par Fabio Concelcao (6') est anecdotique dans ce match à sens unique.

Le Canada, défait seulement 19 à 14 par l'Argentine pour son premier match de poule, était le deuxième adversaire au menu des Bleus. Les hommes de Jérôme Daret ont mis les ingrédients dans les premiers instants de la partie avec des essais de Remi Siega (auteur d'un doublé à la 1' et 7') et de Stephen Parrez (4'). Manoël Dall'Igna est venu finir le travail (10'). Cette précieuse victoire contre le Canada (24-12) qualifie d'ores et déjà les Français pour les quarts de finale.

Rendez-vous donc à 11h41 pour suivre le match contre l'Argentine pour la première place de la poule B. Il sera diffusé sur Canal+Sport. Généralement World Rugby Sevens fait une vidéo en direct disponible sur son Facebook, Twitter et Youtube.

Le programme de la France aujourd'hui :

(11h41) France - Argentine

Le programme de la phase finale dimanche :

(04h58 à 06h07) quarts de finale

(09h41 et 10h03) demi-finales

(12h30) match pour la 3e place

(13h00) finale