Après une belle deuxième place le week-end dernier, les Bleus retournent en piste dès demain matin avec la ferme intention de prendre leur revanche sur les Argentins qui les ont battu en finale (19-7). Des Argentins qu'ils affronteront lors de leur dernier match de poule.

Groupe Rouge : Japon, France, Argentine, Chili / Groupe Bleu : Canada, Espagne, Kenya, Ouganda

Jeudi 8 avril :

Japon – France (08h06)

(08h06) Argentine – Chili

Japon – Argentine

Chili – France (12h52)

(12h52) Japon – Chili

France – Argentine (15h04)

Le groupe retenu par Jérôme Daret et son staff : Alexandre Benard, Terry Bouhraoua, Mathias Colombet, Nisié Huyard, William Iraguha, Pierre Gilles Lakafia, Jonathan Laugel, Pierre Mignot, Marvin O'Connor, Stephen Parez-Edo, Paulin Riva, Jordan Sepho, Rémi Siega, Joris Simon, Sacha Valleau, Tavite Veredamu.

Chez les filles, elles alignaient deux équipes la semaine passée, et se sont classées 3e et 5e du Tournoi. Cette semaine, une seule équipe alignée et l'objectif de finir premier dans cette poule de 6.

Jeudi 8 avril :

France – USA (07h00)

– USA (07h00) Canada – Kenya

Japon – Brésil

France – Kenya (11h24)

– Kenya (11h24) USA – Brésil

Canada – Japon

France – Brésil (14h20)

– Brésil (14h20) USA – Canada

Kenya – Japon

Le groupe retenu par David Courteix et son staff : Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Mathilde Coutouly, Camille Grassineau, Joanna Grisez, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Nassira Konde, Valentine Lothoz, Seraphine Okemba, Chloé Pelle, Yolaine Yengo.