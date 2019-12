Les Fidji sont les champions de la saison 2019 mais n'ont pas brillé l'année dernière au tournoi de Dubaï (5e place) remporté par la Nouvelle-Zélande tandis que les USA terminaient deuxième, l'Angleterre troisième et la France tombait en finale du Challenge Trophy face aux Samoa. Lors de la précédente saison, 17 750 points ont été marqués : 2 835 essais, 1 776 transformations et trois pénalités. Le meilleur marqueur de points était le Néo-Zélandais Andrew Knewstubb (309) et le meilleur marqueur d'essais était l'Américain Carlin Isles (52).

L'Argentine

L'Argentine a terminé 9e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 8e du HSBC Dubai Sevens 2018.

L'équipe n'a besoin que de trois essais pour passer la barre des 2 800 inscrits sur le circuit.

L'Argentine s'est qualifiée pour les JO de Tokyo 2020 après avoir remporté le tournoi de qualification de Sudamerica Rugby en juin.

L'Argentine possédait dans ses rangs les meilleurs marqueurs d'essais à Dubaï (Moroni) et Cape Town (Sabato) en 2018 ; c'était la première fois que ça se produisait dans l'histoire du circuit mondial.

L'Australie

L'Australie a terminé 7e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 4e du HSBC Dubai Sevens 2018.

L'Australie s'est qualifiée pour les JO de Tokyo 2020 en remportant le tournoi de qualification pour l'Océanie en novembre. Ils ont également gagné le titre de champion du Oceania Rugby Sevens.

L'Australie n'a plus remporté de Cup depuis Sydney en 2018.

Deux débutants : Trae Williams (22 ans) et Josh Turner (22 ans). Trae Williams est passé de l'athlétisme au rugby en mai 2019. "Quadzilla" est un sprinter, capable de courir un 100 mètres en 10'10'' ; c'est avec ce temps qu'il a remporté un titre national en 2018.

Le Canada

Le Canada a terminé 11e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 12e du HSBC Dubai Sevens 2018.

Le Canada s'est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 en remportant le tournoi de qualification régional de Rugby Americas North en juin. Ce sera leur première participation aux JO.

Le Canada n'a remporté qu'une seule fois la Cup, c'était à Singapour en 2017.

Un seul débutant : Theo Sauder (23 ans). Venu de Vancouver, il est le 13e homme du groupe et ne fera ses débuts qu'en cas de force majeure à Dubaï (blessure). Il était déjà dans une position similaire avec l'équipe du Canada à la Coupe du Monde de Rugby 2019, mais n'est jamais entré sur le terrain. Il compte neuf sélections à XV depuis 2018 dont lors du tournoi de repêchage pour la RWC 2019 gagné à Marseille en novembre 2018.

L'Angleterre

L'Angleterre a terminé 5e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 3e du HSBC Dubai Sevens 2018.

C'est l'Angleterre qui portera les couleurs de la Grande-Bretagne aux JO de Tokyo 2020 après avoir gagné le tournoi de qualification régional de Rugby Europe en France.

L'Angleterre a gagné le bronze à Dubaï, Sydney et Singapour lors de la saison 2019.

Les Fidji

Les Fidji ont remporté la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et ont fini 5e du HSBC Dubai Sevens 2018.

C'était la 4e fois que les Fidjiens ont remporté la saison complète, ce qui a confirmé leur qualification pour les JO de Tokyo 2020.

Les Fidji ont remporté cinq tournois en 2019 : Cape Town, Hamilton, Hongkong (pour la cinquième fois de suite), Londres et Paris.

Un seul débutant : Kavekini Tabu (25 ans). Il est l'un des trois frères dans ce groupe fidjien, les autres étant Sevuloni Mocenacagi et Isoa Tabu. Les trois frangins ont joué pour la première fois ensemble pour les Fidji sur l'Oceania Rugby Sevens Championship en novembre contre les Îles Niue.

La France

La France a terminé 8e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 10e du HSBC Dubai Sevens 2018.

La France a besoin de deux essais pour porter son total à 2 500 sur le circuit mondial.

La France disputera le tournoi de repêchage pour une qualification aux JO de Tokyo 2020 après avoir terminé à la deuxième place du tournoi de qualification de Rugby Europe derrière l'Angleterre.

A Vancouver en 2019, la France s'est qualifiée pour sa première finale de Cup depuis 2012 ; alors que la semaine précédente, ils avaient terminé derniers du tournoi de Las Vegas.

La France a remis ça à Hongkong quelques semaines plus tard. C'était la première fois que les Bleus se qualifiaient pour la finale de Cup deux fois dans une même saison.

Sevens - Tournoi de Colomiers : Stephen Parez (France) contre le PortugalMidi Olympique

L'Irlande

Équipe invitée sur les deux dernières saisons, l'Irlande intègre le circuit en tant que permanente pour la première fois depuis la saison 2000-2001 (où elle avait terminé 17e).

L'Irlande a confirmé sa place au tournoi de repêchage pour tenter de se qualifier pour les JO de Tokyo 2020 après avoir terminé 3e du tournoi de qualification de Rugby Europe la saison passée.

Un seul débutant : Aaron O'Sullivan (19 ans).

Le Japon

Le Japon est l'équipe invitée sur le tournoi de Dubaï après avoir été reléguée au terme de la saison dernière en terminant à la 15e place. Le Japon sera également invité à Cape Town.

Le Japon n'a plus besoin que de 20 essais pour atteindre le millier marqués sur le circuit.

Le Japon s'est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 en tant que pays organisateur.

Deux débutants : Kohei Ishigaki et Shotaro Tsuoka.

Le Kenya

Le Kenya a terminé 13e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 15e (avant-dernière place) du HSBC Dubai Sevens 2018.

Le Kenya s'est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 en remportant le tournoi de qualification régional de Rugby Afrique en novembre dernier.

Le Kenya n'a remporté la Cup qu'une seule fois, en 2016 à Singapour.

La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande a terminé 3e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 1re du HSBC Dubai Sevens 2018 ; c'était alors leur premier titre à Dubaï depuis 2009.

La Nouvelle-Zélande a marqué le plus de points (28 224) et d'essais (4 490) que n'importe quelle autre équipe dans l'histoire du circuit.

La Nouvelle-Zélande a remporté la saison à 12 reprises, mais plus depuis la saison 2013-2014.

La Nouvelle-Zélande n'a jamais fini plus bas que la 4e place du classement général.

La Nouvelle-Zélande est devenue la première équipe à gagner 800 matches sur le circuit de rugby à 7 à Hamilton l'année dernière.

Les Samoa

Samoa a terminé 6e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 9e du HSBC Dubai Sevens 2018.

Les Samoa ont confirmé leur présence au tournoi mondial de repêchage en vue de décrocher une qualification aux JO de Tokyo 2020 en terminant deuxième du tournoi de qualification de la zone Océanie.

Deux débutants : Losi Filipo (21 ans) qui a joué au Championnat du Monde des U20 en 2017 et Tuna Tuitama (19 ans).

L’Écosse

L’Écosse a terminé 10e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 7e du HSBC Dubai Sevens 2018.

L’Écosse a remporté deux Cup sur le circuit, à chaque fois à Londres, en 2016 et 2017.

C'est le premier tournoi en tant qu'entraîneur pour Ciaran Beattie après avoir joué pour l’Écosse sur six tournois en 2005. C'est d'ailleurs à Dubaï qu'il avait fait ses débuts en rugby à 7.

L’Écosse est le pays de naissance du rugby à 7 ; c'est à Melrose que le format réduit du rugby a été pratiqué pour la première fois en 1883.

Un seul débutant : Scott Bickerstaff (29 ans).

L'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a terminé 4e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 6e du HSBC Dubai Sevens 2018.

L'Afrique du Sud est en quête d'un septième titre à Dubaï après avoir remporté les éditions 2003, 2006, 2008, 2014, 2016 et 2017.

L'Afrique du Sud a besoin de marquer sept essais pour porter son total à 3 800 sur le circuit.

L'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les JO de Tokyo 2020 en terminant quatrième de la saison 2019.

L'Afrique du Sud a disputé son 1000e match sur le circuit à Paris au mois de juin 2019.

L'Espagne

L'Espagne a terminé 12e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 11e du HSBC Dubai Sevens 2018.

L'Espagne n'a jamais fait mieux que la 12e place au classement général.

Les États-Unis

Les USA ont terminé 2e de la précédente saison du HSBC World Rugby Sevens Series et 2e du HSBC Dubai Sevens 2018.

C'est la seule équipe à s'être qualifiée pour toutes les demi-finales de Cup de la saison dernière, ce qui a été de loin leur meilleure année.

Les USA se sont qualifiés pour les JO de Tokyo 2020 en terminant deuxième de la saison dernière.

Le Pays de Galles