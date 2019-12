Les USA ont remporté la première étape de la saison à Glendale. Le Japon est l'équipe invitée sur ce tournoi. La Nouvelle-Zélande est tenante du titre après avoir battu le Canada 26-14 l'année dernière. La France avait terminé 7e du dernier Dubaï Sevens. Lors de la première étape du circuit féminin 2020 à Glendale, Colorado, 1 320 points ont été marqués : 208 essais et 140 transformations. Emma Tonegato (Australie) est non seulement la meilleure marqueuse de points (45) mais aussi la meilleure marqueuse d'essais (9) depuis le début de la saison.

Dubaï et Cape Town sera la troisième fois dans l'histoire du HSBC World Rugby Sevens Series que deux tournois féminins se suivent. On avait eu Atlanta et São Paulo en 2014 (remporté respectivement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie) et Atlanta et Langford en 2016 (remporté respectivement par l'Australie et l'Angleterre). Ceci dit, les équipes qui participaient aux Jeux du Commonwealth sur la Gold Coast australienne en 2018 avaient également participé à deux tournois de suite après Kitakyushu la semaine précédente.

L'Australie

L'Australie est pour l'instant deuxième au classement général. L'équipe a besoin de marquer 13 essais pour atteindre la barre des 900 sur le circuit mondial.

L'Australie a terminé deuxième du tournoi de Glendale en étant battue par les USA 26-7. Sydney 2018 a été la dernière fois que l'Australie a remporté la Cup sur le circuit.

L'Australie est qualifiée pour les JO de Tokyo 2020 après avoir terminé quatrième de la saison 2019.

Deux débutantes : Georgia Hannaway (18 ans) et Faith Nathan (19 ans). Elles ont toutes les deux disputé le Oceania Rugby Women's Championship en novembre, remporté par l'Australie.

Le Brésil

Le Brésil est pour l'instant 12e au classement général. L'entraîneur Reuben Samuel a aligné pour Dubaï exactement la même équipe que pour Glendale où l'équipe a terminé à la 12e place.

Le Brésil fait partie des équipes permanentes sur le World Series pour la saison 2020 après avoir remporté le tournoi de qualification de Hongkong.

Le Brésil est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 après avoir remporté le Sudamerica Rugby pour la 15e fois depuis que le championnat continental est organisé en 2004.

Une seule débutante : Byanca Santa Rita Miranda (21 ans).

Le Canada

Le Canada est pour l'instant 6e au classement général. L'équipe a besoin de marquer un seul essai pour atteindre la barre des 800 sur le World Series et de 30 points pour passer les 5 000 dans l'histoire du circuit.

Le Canada dispose de la deuxième équipe la plus expérimentée à Dubaï avec 255 tournois au total.

La capitaine du Canada Ghislaine Landry est la meilleure marqueuse de points de toute l'histoire du circuit avec 1 186 points. Elle a passé les 1 000 points à Glendale en 2018.

Le Canada est qualifié pour les JO de Tokyo 2020 en terminant troisième du circuit 2019.

L'Angleterre

L'Angleterre est pour l'instant 9e du classement général.

À Kitakyushu en 2019, l'Angleterre a atteint sa première finale de Cup depuis Langford en 2016, s'inclinant 7-5 contre le Canada. C'était même la première fois que l'Angleterre se qualifiait pour les demi-finales depuis le tournoi inaugural de Dubaï en 2016.

L'Angleterre est qualifiée pour le JO de Tokyo 2020 sous les couleurs de la Grande-Bretagne après avoir remporté le tournoi de qualification régional de Rugby Europe en juillet 2019 à Kazan.

L'entraîneur Charlie Hayter prend la suite de James Bailey pour cette saison 2020. Il a été nommé entraîneur-adjoint pour la Team GB féminine de rugby à 7 en novembre. Ancien joueur de rugby à 7 pour l'Angleterre (30 tournois ; son dernier était à Paris en 2018), il était déjà dans le staff des équipes anglaises de rugby à 7 lors de la saison précédente.

Les Fidji

Les Fidji sont pour l'instant 11e au classement général. Seules quatre joueuses sont conservées par rapport à l'équipe qui a terminé 11e à Glendale. Tinai et Nagasau ont disputé le Oceania Rugby Women's XV's Championship qui a permis aux Fidji de se qualifier pour la Coupe du Monde de Rugby 2021 en Nouvelle-Zélande.

Les Fidji ont terminé la saison dernière avec autant de points que la Chine, mais ont évité de peu la relégation grâce à la différence de points.

Les Fidji n'ont pu atteindre les quarts de finale en 2019, mais ont remporté le Challenge Trophy à quatre reprises.

L'entraîneur Saiasi Fuli a été nommé à ce poste en décembre 2018 à la place de Alifereti Doviverata qui a pris en charge l'équipe nationale féminine de rugby à XV.

Une seule débutante : Mereseini Levere (27 ans).

La France

La France se trouve pour l'instant à la 4e place du classement général. Bien que Fanny Horta figure dans le groupe, c'est Caroline Drouin qui sera la capitaine pour le tournoi de Dubaï, pour la deuxième fois de suite (après Glendale).

La France s'est qualifiée pour la première finale de Cup de son histoire à Kitakyushu en 2018.

La France n'est pas (encore) qualifiée pour les JO de Tokyo 2020. Elle devra passer par le repêchage au mois de juin.

Sevens - Tournoi de Glendale : Chloé Pelle (France) contre l'AustralieWorld Rugby

L'Irlande

L'Irlande se trouve pour l'instant à la 8e place du classement général.

L'équipe n'a pu se qualifier pour les quarts de finale dans les deux dernières étapes de la saison 2019.

C'est la quatrième saison que l'Irlande se retrouve parmi les équipes permanentes du HSBC World Rugby Women's Sevens Series

L'entraîneur Stan McDowell a été entraîneur de rugby à 7 professionnel pour la fédération irlandaise de rugby depuis sept ans, essentiellement dans les programmes de détection. Il a entraîné l'équipe des garçons qui a remporté le bronze à Londres en 2018.

Le Japon

10e au classement général, le Japon est l'équipe invitée sur ce tournoi, comme elle l'était à Glendale.

Le Japon s'est automatiquement qualifié pour les JO de Tokyo 2020 en tant que pays organisateur.

Le Japon a remporté le Asia Rugby Women's Sevens Series en octobre dernier.

Un seule débutante : Haruka Hirotsu (18 ans).

La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande se classe pour l'instant 3e au classement général. La Nouvelle-Zélande est tenante du titre du HSBC Dubai Sevens après avoir battu le Canada 26-14 l'année dernière.

La Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour les JO de Tokyo 2020 après avoir remporté la saison 2019.

La Nouvelle-Zélande a déjà remporté deux fois 37 matches de suite sur le circuit : entre avril 2014 et mai 2015, puis entre avril 2018 et avril 2019.

La Nouvelle-Zélande était invaincue en 38 matches ; les Black Ferns Sevens ont concédé le nul contre la Russie avant de s'incliner contre la France à Kitakyushu en avril 2019.

La Russie

La Russie est pour l'instant 7e au classement général. Elle a besoin de 17 essais pour arriver à 600 marqués sur le circuit mondial.

La Russie a le deuxième groupe le plus expérimenté de Dubaï avec 248 tournois cumulés (derrière les 255 du Canada).

La Russie a mis fin à la série de 37 victoires de la Nouvelle-Zélande en arrachant le nul 17-17 à Kitakyushu en avril 2019.

Alena Mikhaltsova a été la DHL Impact Player en 2019.

La Russie sera en course pour la qualification olympique à Tokyo 2020 lors du tournoi de repêchage en juin 2020.

L'Espagne

L'Espagne est pour l'instant 5e du classement général.

L'Espagne s'est qualifié pour la troisième demi-finale de son histoire à Biarritz en 2019 après Kitakyushu en 2018 et Dubaï en 2012.

L'Espagne a remporté le Challenge Trophy à Glendale en 2018 après avoir perdu d'un point en quart de finale contre les USA.

Les États-Unis