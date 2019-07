Après deux les premiers matchs de poule, France VII avait assuré sa place en quarts. Mais après deux prestations tout juste correctes au niveau du contenu face à la Hongrie (42-0) puis l’Italie (34-10), le public de Marcel-Bendichou attendait des Bleus un tout autre visage face aux Portugais. Les joueurs de Jérôme Daret ont écarté le Portugal (XX-XX) non sans difficultés, mais terminent malgré tout premiers de leur groupe.

Face au Portugal, les Bleus ont joué avec le feu. Après un premier essai de Stephen Parez inscrit au terme d’un lancement de jeu rondement mené à la suite d’une touche, ils semblaient enfin sur la bonne voie. Ils dominaient leur sujet et confisquaient le ballon aux valeureux Portugais et concluaient leur domination avec une deuxième réalisation du n°5 français. Mais de nombreuses fautes de main redonnaient espoir aux Portugais.

Après un carton jaune reçu par Jean-Pascal Barraque au cours de la deuxième mi-temps, les Portugais revenaient à seulement cinq unités grâce à un essai de Rodrigo Freudenthal. Transformation loupée Barraque. A sept contre six, les Lusitaniens campaient dans le camp des Bleus et étaient à deux doigts d’inscrire l’essai de l’égalisation au minimum. Mais c’était sans compter dans un incroyable sauvetage de Tavite Veredamu face au colosse portugais Adérito Esteves, à quelques secondes du terme. Les Bleus s’en tiraient finalement, 10-5, et terminent avec trois victoires en autant de rencontre, à l’instar des Anglais. Mais il faudra montrer un autre visage demain pour espérer décrocher le ticket pour Tokyo.