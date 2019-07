Numéros 1 de la compétition sur le papier, les Bleus débutaient leur compétition par un choc des extrêmes face à la Hongrie, le petit poucet de ce tournoi de qualification olympique. Les hommes de Jérôme Daret se sont montrés appliqués pour ne laisser aucun espoir à leurs adversaires. "Il faudra être très concentrés pour rester maîtres de notre jeu face à des équipes largement à notre portée", déclarait l'entraîneur dans la semaine. Mission accomplie. Après quatre-vingt-dix secondes de jeu, Paulin Riva concrétisait la mainmise tricolore par un premier essai. Nettement dominateurs dans la possession, les Bleus maintenaient leur emprise et marquaient encore à deux reprises avant la mi-temps, par Rémi Siega et Jean-Pascal Barraque (21-0).

Après la pause, Jonathan Laugel, au terme d'un joli numéro, et Terry Bouhraoua à deux reprises donnaient plus d'ampleur au succès tricolore. Une prestation somme toute convaincante à défaut d'avoir été pleinement maîtrisée : quelques fautes de main et deux pénalités sont venues émailler ce premier galop. Du côté des satisfactions, on retiendra la bonne tenue sous les renvois et le 100 % réalisé par les buteurs, Jean-Pascal Barraque en tête. L'affrontement face à l'Italie, auteur de la première surprise de la journée face au Portugal (19-12) quelques minutes plus tôt, se révélera sans nul doute plus riche en enseignements.