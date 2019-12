Ce week-end à Cape Town, les deux Équipes de France ont réalisé un parcours copier/coller. Premières de poule en remportant tous leurs matchs, victoire en quart, défaite en demi, puis prolongation lors de la petite finale. La seule différence c'est que les hommes ont trouvé la ressource pour marquer le point en or. C'est Tavite Veredamu qui libère les hommes de Jérôme Daret face à ses anciens compatriotes fidjiens. Victoire 29-24, après avoir mené 24 à 7. Les filles aussi pensaient avoir fait le plus dur avant d'être reprises. Elles menées 17-7 mais à une de moins durant toutes la prolongation et à force de reculer les Françaises finissent par craquer. Confirmant leurs difficultés à battre les grandes nations en phase en finale.

Par Baptiste Barbat