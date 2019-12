On attendait une rencontre accroché, elle l'a été. Les Argentins sont d'ailleurs les premiers à ouvrir la marque grâce à un joli surnombre négocié en bout de ligne mais les Bleus répondent également en bout de ligne par la puissance de Pierre-Gilles Lakafia qui renverse et élimine deux adversaires pour aplatir entre les perches. Mais juste avant la pause, les Argentins font une nouvelle fois parler leur vista pour doubler la mise. Menés 10 à 7, les Français peinent à trouver la solution dans le deuxième acte. Il faudra une longue et très dangereuse passe, qui aurait du être interceptée mais qui finalement trouve les mains de Rémi Siega pour obtenir un décalage. L'ailier joue le funambule sur une quinzaine de mètres avec la ligne de touche mais son essai est bien accordé. Ensuite les Bleus se contentent de tenir la balle, les Argentins mobilisent 3 joueurs sur chaque ruck, forcément cela crée des décalages. Sur la sirène Paulin Riva plante une dernière banderille anecdotique. L'équipe de France disputera sa demi-finale à 13h39 contre les locaux qui ont remporté la première étape de Dubaï la semaine passée. En revanche les Sud-Africains n'ont pas atteint une finale à domicile depuis 2016. Avant cette rencontre, ce sont les feminines qui disputeront leur demi-finale à 12h55 face à l'Australie, les deux équipes se sont déjà affrontées en demi-finale cette saison, c'était lors de la première étape de Glendale et les Bleues s'étaient largement inclinées 40 à 0.

Par Baptiste Barbat